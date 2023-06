„Unsere jungen Torhüter Nikita Quapp und Jonas Stettmer werden von seiner Erfahrung profitieren“ – Eisbären verpflichten Jake Hildebrand

Die Eisbären Berlin haben Torhüter Jake Hildebrand unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner wechselt vom Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt in die Bundeshauptstadt. Vor seinem Wechsel nach...

Die Eisbären Berlin haben Torhüter Jake Hildebrand unter Vertrag genommen.

Der US-Amerikaner wechselt vom Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt in die Bundeshauptstadt.

Vor seinem Wechsel nach Frankfurt war der 29-Jährige ausschließlich in den USA aktiv. In sechs ECHL-Saisons bestritt Hildebrand insgesamt 240 Spiele. Zudem ging er in drei AHL-Partien aufs Eis. Im Jahr 2016 gewann er mit den Allen Americans den Kelly Cup. Darüber hinaus wurde er in seiner letzten Spielzeit in der ECHL zum Torhüter des Jahres gewählt. Zur Saison 2021/22 zog es den US-Amerikaner dann nach Frankfurt in die DEL2. Der Schlussmann war einer der Garanten der Mainstädter für den Aufstieg in die PENNY DEL. In den Playoffs brillierte er mit einer Fangquote von 94,7 %. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte der 1,83 Meter große und 83 Kilogramm schwere Linksfänger zu den Stützen des Aufsteigers, der sich in seiner Premieren-Saison in der DEL für die Playoffs qualifizierte. In insgesamt 50 Hauptrundenspielen konnte er eine Fangquote von 91,2 % vorweisen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Wir freuen uns, dass Jake Hildebrand zu den Eisbären wechselt. Jake ist ein erfahrener Torhüter, der sein Können unter Beweis gestellt hat. Er bleibt stets ruhig und hat starke Reflexe. Jake kennt die DEL aus seiner Frankfurter Zeit. Mit über 50 Partien hat er in der abgelaufenen Saison fast alle Pflichtspiele der Löwen bestritten. Unsere jungen Torhüter Nikita Quapp und Jonas Stettmer werden von seiner Erfahrung profitieren. Die Drei werden ein gutes Trio bilden.“

„Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zu den Eisbären Berlin, die eine der erfolgreichsten Organisationen der letzten Jahre sind. Berlin ist eine großartige Stadt und die Mercedes-Benz Arena eine außergewöhnliche Spielstätte. Ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison startet“, sagt Jake Hildebrand.

Hildebrand hat einen Vertrag über die kommende Saison 2023/24 unterschrieben und wird für die Eisbären mit der Rückennummer 30 auflaufen.

Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 27 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub neun Ausländerlizenzen vergeben und noch zwei weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand, Nikita Quapp

Abwehr: Rayan Bettahar, Morgan Ellis, Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Ben Finkelstein, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori, Norwin Panocha

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Patrice Cormier, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels

