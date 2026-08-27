„Unsere CHL-Gegner haben es in sich!“ – Head Coach Alan Letang mit einem Ausblick auf die CHL

Salzburg. (PM Red Bulls) In exakt einer Woche startet der EC Red Bull Salzburg mit dem Heimspiel gegen die Kölner Haie in die CHL 2026/27.

Salzburgs Head Coach Alan Letang freut sich auf seine Premiere in der Königsklasse und die internationalen Top-Gegner.

Der Spielplan für die Regular Season der Champions Hockey League 2026/27 hält für die Red Bulls gleich zu Beginn ein Heim-Doppel bereit, denn nach dem Auftakt am 3. September gegen die Kölner Haie steht am Sonntag, 5. September, gleich das tschechische Top-Team Bílí Tygři Liberec auf dem Programm der Red Bulls.

CHL | Regular Season | Die ersten zwei Heimspiele

Do, 03.09.2026 | 19:15 Uhr | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie

Sa, 05.09.2026 | 19:15 Uhr | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec

Alan Letang, der im Sommer als neuer Head Coach des EC Red Bull Salzburg bestellt wurde, hat sein Team mit zwei Testspielen und zwei Spielen beim Red Bulls Salute gut vorbereitet und arbeitet in den verbleibenden Tagen bis zum CHL-Start noch an weiteren Details. „Beim Red Bulls Salute haben wir zeitweise schon als das Team gespielt, das wir sein wollen. Wir haben viel Charakter in der Kabine, der sich auch in schwierigen Momenten zeigt. Das war schon eine sehr hohe Intensität, mit der wir gespielt haben“, analysierte der 50-jährige Kanadier nach dem Turnier.

Jetzt geht es in die Champions Hockey League, die aus gutem Grund die europäische Königsklasse genannt wird. Das ist auch Letang bewusst: „Es ist eine große Ehre, an der CHL teilzunehmen und sich mit den besten Teams Europas messen zu können. Wir glauben an uns und wenn wir in den Spielen unsere Identität und den Level, den wir in der Lage zu spielen sind, aufs Eis bringen, haben wir die Chance, unser Talent zu zeigen.“

Vor den Gegnern hat Letang großen Respekt, nimmt die Herausforderung aber gern an. „Unsere Regular Season Gegner haben es in sich. Wir spielen gegen Champions, gegen Finalisten, gegen Regular Season Sieger. Wir freuen uns, diese Gegner zu jagen. Dazu brauchen wir eine sehr gute und detaillierte Vorbereitung. Allein schon gegen diese Teams zu spielen, erhöht unseren Wettkampflevel und unser Bewusstsein für die Aufgabe.“

Eine konkrete Zielstellung gibt Letang noch nicht aus, hat aber genaue Vorstellungen, wie sein Team in der CHL auftreten soll: „Die Red Bulls haben sich über viele Jahre eine eigene Identität erspielt. Wir als Coaching Staff, als Team, als Gruppe glauben, dass, wenn wir auf unserem besten Level spielen, mit hoher Intensität und ohne Abstriche, dann werden wir auch mit den Spielen und Ergebnissen zufrieden sein und uns weiterentwickeln.“

CHL | Die weiteren Regular Season Spiele der Red Bulls

Fr, 11.09.2026 | 19:00 Uhr | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg

So, 13.09.2026 | 15:00 Uhr | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg

Mi, 07.10.2026 | 20:20 Uhr | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin

Di, 13.10.2026 | 19:00 Uhr | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg

454 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht