„Uns war es wichtig, einen jungen Wilden mit Erfahrung in der Oberliga zu verpflichten“ – Eispiraten verpflichten DNL-Meister Till Michel

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben eine weitere U21-Stelle im Kader für die Saison 2024/25 besetzen können und Till Michel unter Vertrag genommen.

Der 20-jährige Angreifer kommt aus dem Nachwuchs des EV Landshut, mit deren U20 er in der abgelaufenen Spielzeit DNL-Meister wurde. Michel, der bei den Eispiraten die Trikotnummer 11 erhält, konnte zudem bereits 41 Oberliga-Spiele für die EHF Passau Black Hawks absolvieren.

„Nach meiner Zeit in Landshut und Passau möchte ich nun den nächsten Schritt im Profi-Eishockey machen und werde mein Bestes geben, um ein wichtiger Teil des Teams zu sein. Ich habe bisher viel Gutes über den Standort Crimmitschau gehört und kann es kaum erwarten endlich für die Eispiraten zu spielen“, sagt Till Michel, Neuzugang der Eispiraten.

„Uns war es wichtig, einen jungen Wilden mit Erfahrung in der Oberliga zu verpflichten und dabei sind wir mit Till fündig geworden. Seine guten körperlichen Voraussetzungen werden hilfreich sein, um sich schnell in der DEL2 zu etablieren“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Till Michel stammt aus dem Nachwuchs der Löwen Frankfurt und wechselte nach Stationen in Düsseldorf und Augsburg 2022 schließlich zum EV Landshut. Für deren U20-Mannschaft absolvierte der 1,85 Meter große Stürmer 77 Spiele, in denen er 15 Tore und 35 Vorlagen erzielen konnte. Zuletzt wurde Michel mit Landshut nach dem Finalsieg über die Eisbären Berlin etwas überraschend sogar DNL-Meister. Dank einer Kooperation mit den EHF Passau Black Hawks konnte der Linksschütze in den vergangenen beiden Spielzeiten zudem 41 Spiele in der Oberliga Süd bestreiten, in denen ihm vier Tore und drei Assists gelangen.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Gregory Kreutzer, Denis Shevyrin, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Ladislav Zikmund (A), Thomas Reichel, Vinny Saponari, Tim Lutz, Lucas Böttcher, Roman Zap, Till Michel