Unruhe im Adlerhorst nach Ã„uÃŸerungen des Cheftrainers: Adler Mannheim vertreten eine vÃ¶llig andere Auffassung als Pavel Gross

Mannheim. (EM) Keineswegs ruhig geht es derzeit bei den Adlern Mannheim zu. Kurz vor dem Jahreswechsel „rauscht“ es geradezu im Blätterwald.

Grund dafür sind nicht etwas die sportlichen Leistungen der Adler. Vielmehr sorgte Cheftrainer Pavel Gross mit einigen Äußerungen für Unmut bei den Verantwortlichen.

Der Mannheimer Morgen schreibt in seiner aktuellen Ausgabe von einem möglichen Bruch zwischen den Adlern und ihrem Headcoach. Die Rhein-Neckar-Zeitung wertet die Aussagen des Trainers als irritierend.

Was war geschehen? Sportlich haben die Adler Mannheim derzeit den zweiten Tabellenplatz in der DEL inne. Nach vier Siegen in Folge unterlag man am Dienstag erstmals wieder mit 2:1 in Wolfsburg. Zum Jahresabschluss treten die Kurpfälzer am heutigen Donnerstag beim Aufsteiger in Bietigheim an.

Nach dem Sieg am vergangenen Sonntag ließ Adlercoach Pavel Gross bei einer Nachfrage zur Personalie Thomas Larkin aufhorchen. Der Verteidiger konnte kurzfristig nicht eingesetzt werden. Grund dafür war laut Mannheimer Morgen ein Verdachtsfall der Omikron Variante in Larkins näherem Umfeld. Pavel Gross auf die Nachfrage am Sonntag: „Thomas Larkin – da musst Du wahrscheinlich einen anderen fragen. Da bin ich immer noch sauer, dass der nicht gespielt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht die Galle bei mir hoch. Da möchte ich lieber gar nicht drüber reden.”

Mit diesen Äußerungen kann fast nur erahnen, was sich derzeit hinter den Kulissen der Adler abspielen mag. Die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt davon, dass es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach dazu gekommen sein soll, dass Gross den meisten Maßnahmen der Politik in der Corona-Pandemie kritisch gegenübersteht und versucht haben soll Pressevertreter für seine Ansichten zu überzeugen. Laut RNZ Bericht äußern sich die Adler nicht zum Impfstatus ihrer Angestellten. Damit stehen sie sicherlich nicht völlig allein in der Liga. Allerdings geht das Blatt noch einen deutlichen Schritt weiter und berichtet, dass Pavel Gross nicht geimpft sein soll. Das wiederum hätte dann mehr als nur ein „Geschmäckle“, da er als leitender Angestellter praktisch mehrmals täglich in Kontakt mit seinen Spielern, Co-Trainern und Staff-Mitgliedern steht. Laut Bericht sollen Sportchef Jan-Axel Alavaara und Co-Trainer Mike Pellegrims in der Corona-Frage keineswegs einer Meinung mit Gross sein.

Geschäftsführer Matias Binder wird in der Rhein-Neckar-Zeitung wie folgt zu den Äußerungen von Gross zitiert: “Wir können nicht akzeptieren, dass für Äußerungen wie zuletzt am Sonntag, unsere Bühne benutzt wird. Sie können sicher sein, dass der Klub dazu eine völlig andere Auffassung vertritt.”

Nun sollen intensive Gespräche zwischen den Verantwortlichen und dem impulsiven Headcoach, sowie gewieften Taktiker an der Bande folgen. Der Ausgang ist offen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Zukunft des Mannheimer Meistertrainers von 2019, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, nicht ausschließlich vom sportlichen Erfolg abhängt. Eine vorzeitige Trennung scheint ohne Einsicht des Trainers nicht völlig ausgeschlossen. Unruhige Zeiten also zum Jahreswechsel rund um die SAP Arena.