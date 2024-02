UnnÃ¶tige Niederlage gegen Straubing sorgt fÃ¼r eisige Stimmung in NÃ¼rnberg

Nürnberg. (STM) Es war ein gebrauchter Abend für die Nürnberg Ice Tigers, die immer weiter in den Abstiegskampf der DEL geraten. Nach zwanzig starken...

Nach zwanzig starken Minuten und einer 2-0 Führung drehten die Gäste das Spiel und gewannen am Ende mit 4-3 in Nürnberg. Überragender Mann war dabei Justin Scott mit einem Hattrick. Durch den gleichzeitgien Sieg der Iserlohn Roosters sind die Ice Tigers in eine bedrohliche Situation geraten.

Es war eine kurze, aber eine sehr wichtige Pause für die Nürnberg Ice Tigers vor den letzten acht Spielen der DEL-Hauptrunde. Acht Spiele, in denen sich entscheiden wird, ob die Ice Tigers auf den letzten Drücker doch noch die Play-offs erreichen, oder am Ende gar den bitteren Weg in die DEL 2 antreten müssen. Wichtig war die Pause nicht nur um die Köpfe ein paar Tage frei vom Eis-

hockey zu bekommen, aber auch um verletze Spieler wieder in den Kader zu bekommen.

So konnte Tom Rowe im Heimspiel gegen die Straubing Tigers wieder auf Elis Hede und Roman Kechter zurückgreifen, auch der zuletzt erkrankte Daniel Schmölz meldete wieder fit. So konnten die Nürnberger aus dem Vollen schöpfen, Dougherty war überzähliger Ausländer, aber auch Mass, Böttner und Ustorf mussten heute zuschauen. Den Start im Tor bekam erneut Niklas Treutle.

Es entwickelte sich ein packendes und spannendes Spiel, in dem den Ice Tigers das erste Drittel gehörte. Zwar hatten die Gäste durch Clarke die erste Chance des Abends (5.), dann aber waren die Ice Tigers das spielbestimmende Team. Stoa (8.) und Barratt (10.) prüften Florian Bugl ein erstes Mal, ehe die Nürnberger in Führung gingen. Marcus Weber passte scharf vor das Tor, von einem Straubinger Schlittschuh ging der Puck ins Tor (10.).

Und es kam noch besser für die Gastgeber, dieses Mal war es ein wunderschöner Treffer. Daniel Schmölz passte herrlich durch das Straubinger Drittel genau auf den Schläger von Elis Hede, der Bugl zum 2-0 überwand (13.). Es war vermutlich eines der besten Drittel der Ice Tigers in dieser Saison, die Mannschaft war gegenüber der blassen Vorstellung gegen Augsburg nicht wieder zu erkennen.

Im Mitteldrittel änderte sich das Geschehen auf dem Eis aber deutlich. Zum einem, weil Straubing nun wesentlich mehr investierte, und zum anderen, weil die Ice Tigers die ersten Minuten nach der Pause schlichtweg verschlafen hatten. Tim Brunnhuber arbeitete einen Nachschuss energisch über die Linie (23.), ehe Niklas Treutle beim Ausgleich von Justin Scott dessen Schuss durch die Beine rutschte (26.). Binnen weniger Minuten hatte sich das Spiel gedreht. Die Ice Tigers brauchten ein paar Minuten, um sich zu erholen, profitierten dann aber von einem Fehler Marcel Brandt.

Der Straubinger Verteidiger wollte den Puck hoch aus der eigenen Zone spielen, Tim Fleischer sprang hoch, fing den Puck ab und vollendete eiskalt zur erneuten Nürnberger Führung (29.). Aber wieder hatten die Gäste die passende Antwort parat, wieder war das Justin Scott, der einen Schuss von der blauen Linie gekonnt zum 3-3 Ausgleich abfälschte (31.).

So ging das Spiel auch in den Schlussabschnitt, in dem zunächst wenig passierte. Beide Teams waren darauf konzentriert, nicht den einen, womöglich entscheidenden, Fehler zu machen. Als das Spiel schon in Richtung Verlängerung ging, nutzten die Straubing Tigers ein spätes Powerplay an diesem Abend. Wieder war es Justin Scott, der am langen Pfosten seinen Hattrick vollendete (55.).

Auf der Gegenseite hatte Tim Fleischer die große Chance auf den Ausgleich (57.).

Kurz vor Schluss nahm Tom Rowe seinen Torhüter vom Eis, Ryan Stoa hatte eine letzte Möglichkeit, scheiterte aber erneut an Bugl (59.). So blieb es bei der bitteren Niederlage für die Nürnberg Ice Tigers. Durch den gleichzeitigen Sieg der Iserlohn Roosters ist die Gesamtsituation wieder ein deutliches Stück bedrohlicher geworden. Bei einer Niederlage am Freitag in Iserlohn werden es sehr ungemütliche Wochen in Nürnberg.