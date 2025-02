„Unglaubliches Spiel!“ Haie beenden Ingolstädter Siegesserie, München bleibt unter Jackson siegreich, Augsburg schöpft neue Hoffnung

Bonn. (PM MagentaSport) Nach 7 Siegen ist Schluss! Die Siegesserie des Spitzenreiters Ingolstadt reißt gegen Köln.

Die Haie schocken den Tabellenführer schon nach 19 Sekunden und feiern nach dem 4:1 den 3. Auswärtssieg in Folge. „Es war ein unglaubliches Spiel“, fand Otso Rantakari, der in seinem 2. Spiel für Köln einmal selbst traf und einen Assist leistete. Damit bestätigen die Domstädter ihre Ambitionen, sind Sechster und liegen nun 9 Punkte vor Verfolger Schwenningen. Die Wild Wings verlieren mit 2:5 gegen die „sehr effektiven“ Adler Mannheim, die den 5. Sieg im 6. Spiel einfahren und so den Anschluss an das Spitzenduo aus Ingolstadt und Berlin halten.

Das Spiel der Eisbären gegen die DEG wurde nach dem Tod von Tobias Eder abgesagt, alle Klubs widmen dem verstorbenen Nationalspieler Schweigeminuten. Besonders emotional wird es beim EHC Red Bull München, wo Eder seine Profikarriere begann. Auf dem Eis bleiben die Münchner gegen Bremerhaven auch im 4. Spiel unter Trainer Don Jackson ungeschlagen, behaupten Platz 4 und bauen den Vorsprung auf die Pinguins auf 4 Punkte aus.

Die Nürnberg Ice Tigers sammeln im Kampf um die Play-in-Plätze wichtige Punkte beim direkten Konkurrenten in Straubing. Im Abstiegskampf können die Augsburger Panther die Iserlohner Niederlage vom Donnerstag ausnutzen und den Rückstand auf 3 Punkte verkürzen. Beim Kantersieg gegen Wolfsburg zeigen die Panther, dass mit ihnen noch zu rechnen ist.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus der PENNY DEL am Freitag übersendet durch MagentaSport.

Weiter geht es in der DEL am Sonntag, 02.02., mit dem 43. Spieltag. Im Topspiel sind die Adler Mannheim dann bei den Kölner Haien zu Gast. MagentaSport zeigt die Partie ab 13.45 Uhr live. Ab Mittwoch, 05.10., gibt es außerdem die Länderspiele der deutschen U25-Nationalmannschaft gegen die Slowakei sowie ab Donnerstag, 06.02., die Olympia-Qualifikation der Frauen live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen.

ERC Ingolstadt – Kölner Haie 1:4

Nach der Last-Second-Pleite gegen München zeigen die Kölner in Ingolstadt eine Reaktion. Im Topspiel erwischen die Haie mit dem ersten Treffer durch Justin Schütz nach 19 Sekunden einen Blitzstart. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich gehen die Gäste im 2. Drittel mit 2 Toren in Führung. Der ERC ist offensiv bemüht, beißt sich an Haie-Torhüter Tobias Ančička aber die Zähne aus. Kurz vor dem Spielende macht Schütz seinen Doppelpack und das 4:1-Endergebnis perfekt.

Wayne Simpson, Torschütze des ERC Ingolstadt, über die mangelnde Ingolstädter Effektivität: „Wir sind nicht so weit weg vom Sieg. Das Spiel ist uns eine Lehre. Vielleicht müssen wir mehr bringen. Wir müssen mehr Aufwand betreiben, vor allem im letzten Drittel.“ Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TG9XV3o1NFZYSGpMcjFxNE5wbHZFYXZNSVZXQ3o5Ny9ya2hWdjNIT0hDUT0=

Otso Rantakari, Verteidiger der Kölner Haie, über 1 Tor und 1 Assist in seinem 2. Spiel für die Haie: „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns nach der knappen Niederlage zuletzt. Wir haben eine Reaktion gezeigt. Da können wir Sonntag gegen Mannheim weitermachen.“

… über den Sieg beim Tabellenführer: „Es war ein hartes Spiel, sie hatten viele Chancen. Unser Torwart Ančička hat unglaublich gespielt, er hat uns den Sieg gerettet. Es war ein unglaubliches Spiel.“

Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim 2:5

Im 1. Drittel markieren die Adler ihre Play-off-Ambitionen gleich mit 2 Toren. Der Schwenninger Anschlusstreffer dreht das Momentum. Die Wild Wings sind im Mitteldurchgang aktiver, scheitern aber an ihrer mangelnden Chancenverwertung. Mitten in der Schwenninger Drangphase fällt der nächste Mannheimer Treffer. Im Abschlussdrittel bäumen sich die Gastgeber noch einmal auf, bekommt aber von den Gästen noch zwei Treffer eingeschenkt. Der Mannheimer Sieg feiern einen letztlich ungefährdeten Sieg und stehen punktgleich mit München auf Platz 3.

Daryl Boyle, Schwenninger Wild Wings, über die Gründe der Niederlage : „Im 1. Durchgang waren wir nicht da. Das war offensichtlich. Wir liegen früh hinten. Im 2. Drittel haben wir viel besser gespielt, aber der Start hätte besser laufen müssen. Mannheim war bereit. Es ist ein großes Derby und wir waren auf den Druck nicht vorbereitet.“

Marc Michaelis, Kapitän der Adler Mannheim, über den souveränen Auswärtssieg: „Wir waren vorne sehr effektiv, gerade im 1. Drittel. Im 2. Drittel war ein kleiner Schlendrian drin. Dass Schwenningen zu Hause gut ist und mit Schwung kommen würde, war abzusehen. Wir haben dem standgehalten und auch in der Höhe verdient gewonnen.“

EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven 3:1

Im Duell der Tabellennachbarn verläuft das 1. Drittel ausgeglichen. Mit jeweils einem Treffer in jedem Drittel sichern sich die Münchner den souveränen Sieg. Der EHC spielt seine Stärken bei 2 Treffern im Power-Play aus. Die Mannschaft bestätigt den Aufwärtstrend unter Trainer Don Jackson und lässt Bremerhaven 4 Punkte hinter sich.

Ryan Bettahar, Torschütze der Pinguins, über die Niederlage beim ‚Special Team‘: „Special Teams sind ein Faktor. Wenn man auf die Aufstellung schaut, hatten wir heute 4 verletzte Stammspieler, die auch im Power-Play sind und in Unterzahl spielen. Das kann auch ein Grund sein, soll aber keine Ausrede sein. München hat es sehr gut gemacht. Unter den Umständen war es nicht einfach zu spielen.“

Augsburger Panther – Wolfsburg Grizzlys 6:2

Die Augsburger Panther haben ein deutliches Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg gesetzt. Der Tabellenletzte überrollt erneut schwache Grizzlys mit 6:2 und feiert damit den 2. Sieg in Folge. Die Panther verkürzen den Rückstand auf Iserlohn auf 3 Punkte. Wolfsburg kassiert die zweite herbe Klatsche innerhalb von 2 Tagen (2:6 gegen Augsburg und 1:7 gegen Frankfurt) und die 3. Niederlage am Stück. Somit ist ihre Position innerhalb der Top-10 in Gefahr.

Anrei Hakulinen, 5-Punkte-Spiel (2 Tore, 3 Assists) für die Augsburger Panther: „Das war richtig gut. Ein sehr wichtiger Sieg für uns. Haben richtig gut mit der Scheibe agiert. Das haben wir die ganze Saison über gebraucht. Ich hoffe jeder hat jetzt das Selbstvertrauen gewonnen, dass es braucht, um die wichtigen Punkte zu holen. Wir brauchen sie.“

Mike Stewart, Trainer Wolfsburg Grizzlys: „Die Effizient hat gefehlt. Wir müssen mehr Tore schießen. Wir haben gedrückt. Im letzten Drittel hatten wir ein nicht gegebenes Tor und 3 Stangentreffer. Wir müssen mehr Tore schießen. Wenn unser Zusammenhalt stark bleibt und wir dranbleiben, dann werden wir die Kurve kriegen. Es ist schon bitter. Wir sind alle frustriert, wir sind alle sauer, aber es hilft nichts. Wir müssen zusammenhalten, hart arbeiten und dann bin ich sicher, dass wir aus dem Loch kommen werden. Keiner wird uns helfen.“

Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers 2:4

Die Nürnberg Ice Tigers feiern den Derbysieg in Straubing. Durch das 4:2 klettern die Franken zurück auf einen Platz, der für die Pre-Playoffs berechtigt, und verdichten das Feld noch mehr. Für Straubing geht der Negativtrend weiter. Es ist die 4. Niederlage in Folge. Straubing hat nur noch einen Puffer von 3 Punkten auf die Löwen Frankfurt, die aktuell auf Platz 11 rangieren.

Stephan Daschner, Straubing Tigers: „Wir haben momentan zu Hause nicht den Drive. Wir kommen nicht hart genug raus. Die Mannschaften kommen zu uns und diktieren das Spiel, das darf uns nicht passieren. Das bringt uns jedes Mal in die Bredouille, dass wir am Ende raus alles reinschmeißen müssen. Das reicht nicht, da geht uns die Zeit aus. Es ist einfach nicht gut genug momentan. Es muss jeder eine Schippe draufhauen, weil das reicht einfach nicht. 4:2 schaut nicht so schlimm aus, aber das hat schon weh getan. Ich weiß nicht wie viele Spiele es hier zu Hause waren, wo wir nicht die Straubing Tigers waren. Wenn wir irgendwie die Playoffs erreichen wollen, dann müssen wir anfangen, Eishockey zu spielen.“

Constantin Braun, Nürnberg Ice Tigers „Wir haben einfach ein Playoff-Eishockeyspiel gespielt und dann geht das auch in unsere Richtung.“

Über die Verletzung von Marcus Weber. „Er ist in der Kabine. Dann müssen sehen was es ist und was es nicht ist. Wir müssen die Untersuchungen abwarten. Das gehört nicht aufs Eis, aber ich will dem Straubinger keine böse Absicht unterstellen, dass er ihn verletzen wollte.“

Über das anstehende Spiel in Berlin. „Es ist das erste Spiel nach der schlimmen Nachricht, die die ganze Eishockeywelt erschüttert hat. Wir fahren hin und dann muss man schauen, dass man die Emotionen zusammenhält und das Spiel irgendwie über die Runden bekommt. Aber da ist das Eishockey Nebensache.“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL

Sonntag, 02.02.2025

ab 13.45 Uhr: Kölner Haie – Adler Mannheim, Löwen Frankfurt – Straubing Tigers, Pinguins Bremerhaven – ERC Ingolstadt

ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings, Düsseldorfer EG – EHC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers

U25-Länderspiele, live und kostenlos

Mittwoch, 05.02.2025

ab 17.45 Uhr: Slowakei – Deutschland

Donnerstag, 06.02.2025

ab 17.45 Uhr: Slowakei – Deutschland

Olympia-Qualifikation der Frauen, live und kostenlos

Donnerstag, 06.02.2025

ab 15.45 Uhr: Ungarn – Slowakei

ab 19.00 Uhr: Deutschland – Österreich

Samstag, 08.02.2025

ab 14.00 Uhr: Slowakei – Deutschland

ab 17.45 Uhr: Ungarn – Österreich

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV