Ungeschlagener TabellenfÃ¼hrer zu Gast in Passau

Passau. (PM EHF) Nachdem am Wochenende für die Hawks nichts zu holen war kommt nun die stärkste Mannschaft der Liga nach Passau.

Am heutigen Dienstag sind die Blue Devils aus Weiden zu Gast in der Eis-Arena. 10 Spiele – 10 Siege und kein einziger Punktverlust das ist die makellose Bilanz der Blue Devils in der bisherigen Saison, die damit bisher alle Erwartungen bestätigen. Erst am vergangenen Sonntag konnten die Weidener ihren bisher höchsten Saisonsieg mit dem 10:2 gegen die Landsberg Riverkings feiern.

Der große Favorit stellt auch das beste Powerplay der Liga mit einer Erfolgsquote von 42,4% und das beste Penalty Killing mit 88,5%. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen.

Zum Vergleich: Unsere Black Hawks haben momentan eine Powerplayquote von 10% und ein Penalty Killing von 75%. Es wird also ein brutal schweres Spiel für die Hawks.

Der beste Scorer im mit Stars gespickten Team von Trainer Sebastian Buchwieser ist der Lette Edgars Homjakovs mit 20 Punkten in 9 Spielen gefolgt von Dennis Thielsch mit 17 Punkten in 11 Spielen. Insgesamt kann der Kader des Top-Favoriten eine Erfahrung von 352 (!) DEL Spielen aufweisen.

Trotz der beeindruckenden Zahlen werden die Black Hawks alles geben, um so gut es geht dagegenzuhalten! Besonders im eigenen Stadion haben die Black Hawks unter anderem das Top-Team aus Rosenheim besiegt und mussten erst am vergangenen Freitag gegen den SC Riessersee die erste Heimniederlage einstecken.

Tickets für das Heimspiel am Feiertag gegen die Blue Devils aus Weiden erhalten Sie online auf ETIX.com oder an der Abendkasse. Das Spiel wird außerdem live und in HD-Qualität auf sprade.tv übertragen.