Ungeklärte Situation um Moritz Israel hemmt die Kaderplanungen der onesto Tigers Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Tigers investieren weiterhin viel Energie, um die fehlenden Plätze im Kader des Oberligateams sinnvoll und innerhalb des vorhandenen Budgets zu füllen.

Nachdem Conner McLeod die Position des zweiten Torstehers besetzt werden konnte, wird man mindestens noch jeweils einen Akteur für Defensive und Offensive fest verpflichten.

Dabei hemmt die derzeit weiterhin ungeklärte Situation um Moritz Israel eine schnelle Entscheidung. Der Angreifer, mit dem man sich nach der fristlosen Kündigung wegen zahlreicher Vorfälle in einer gerichtlichen Auseinandersetzung befindet, und der bereits mehrere Vergleichsangebote ausgeschlagen hat, ist die große Unbekannte, was letztlich das zu Verfügung stehende Budget für die kommende Spielzeit anbetrifft.

Bei einer kürzlich anberaumten Videokonferenz, an welcher das Trainer-Team und die Mannschaft zusammengekommen war, wurde eines deutlich: einstimmig sprachen sich auch alle Führungsspieler der letztjährigen Mannschaft gegen eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Kapitäns aus. Diese Lösung, die von Seiten Israels scheinbar präferiert wird, widersprach der Mannschaftsrat deutlich. Zu viel ist in der Vorsaison vorgefallen, sodass man aus Sicht der Mannschaft das Vorgehen von sportlicher Leitung und Geschäftsführung unterstützt, die verbleibende Stelle im Sturm eher mit einem jungen, günstigeren Akteur zu besetzen, als das Moritz Israel in die Mannschaft zurückkehrt.

Auch wenn man eine schnelle Lösung anstrebt, so wird die abermalige Verzögerung einer Entscheidung, die nicht vor September vor dem Bayreuther Arbeitsgericht ansteht, von allen Beteiligten noch etwas Geduld einfordern.

Über die onesto Tigers Bayreuth:

Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Auch in der kommenden Spielzeit 2025/2026 tritt man ebenfalls in der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes an.