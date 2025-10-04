Ungefährdeter Wild Lions-Erfolg im letzten Test

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat am Freitagabend den letzten Test vor Beginn der Eishockey-Bayernliga gewonnen.

Damit stehen im Vorbereitungsprogramm vier Siege und vier Niederlagen für das Team von Trainer Jan Bölling in der Statistik.

Das 3:0 gegen den Landesligisten Bayreuth in einer sehr fairen Begegnung war letztendlich kaum gefährdet, allerdings ließ die eigene Chancenverwertung schon Wünsche offen. Die Wild Lions zeigten sich zu Beginn zielstrebig, gingen bereits nach 51 Sekunden durch Brandon Walkom in Führung. In der Folge spielte sich das Geschehen vorrangig im Verteidigungsdrittel der Gäste ab, ohne wirklich zwingende Situationen. Brenzlig wurde es, als der ERSC in doppelte Unterzahl geriet, die man aber unbeschadet überstand – dank stabiler Abwehr und einem sehr sicheren Lucas DiBerardo im Tor. Der Amberger Goalie konnte sich am Ende der Partie auch über einen Shutout freuen.

Im Mittelabschnitt taten sich die Gastgeber zusehends schwer mit dem Spielaufbau, bedingt auch durch schnelle Scheibenverluste. Bayreuth konnte in dieser Phase die Partie offen gestalten. Gefahr vor beiden Toren bestand dabei jedoch selten. Deshalb kam das 2:0 für den ERSC durch Lukas Salinger auch etwas überraschend. In einer neuerlichen Unterzahl war es wieder DiBerardo, der die „Null“ festhielt.

Im Schlussdrittel zeigte sich, woran die Lions noch zu arbeiten haben, denn aus drei Powerplaysituationen – einmal sogar in doppelter Überzahl – konnte kein Nutzen gezogen werden. Insgesamt hatten die Gastgeber in diesem Abschnitt deutlich mehr Spielanteile, aber Gästetorhüter Sebastian Dünkel war an diesem Abend wohl der beste Akteur auf dem Eis. Das 3:0 durch Lukas Klughardt – 98 Sekunden vor Ende der Partie – konnte aber auch der Bayreuther Goalie nicht verhindern.

ERSC Amberg – EHC Bayreuth 3:0 (1:0,1:0,1:0)

1:0 (1.) Walkom (Kirchberger), 2:0 (26.) Salinger (Gardiner), 3:0 (59.) Klughardt (Krieger, Feder).

Strafen: Amberg 12, Bayreuth 14 Minuten. Zuschauer: 412.

