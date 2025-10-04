Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ERSC Amberg Ungefährdeter Wild Lions-Erfolg im letzten Test
ERSC Amberg

Ungefährdeter Wild Lions-Erfolg im letzten Test

4. Oktober 20251 Mins read41
Share
Share

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat am Freitagabend den letzten Test vor Beginn der Eishockey-Bayernliga gewonnen.

Damit stehen im Vorbereitungsprogramm vier Siege und vier Niederlagen für das Team von Trainer Jan Bölling in der Statistik.

Das 3:0 gegen den Landesligisten Bayreuth in einer sehr fairen Begegnung war letztendlich kaum gefährdet, allerdings ließ die eigene Chancenverwertung schon Wünsche offen. Die Wild Lions zeigten sich zu Beginn zielstrebig, gingen bereits nach 51 Sekunden durch Brandon Walkom in Führung. In der Folge spielte sich das Geschehen vorrangig im Verteidigungsdrittel der Gäste ab, ohne wirklich zwingende Situationen. Brenzlig wurde es, als der ERSC in doppelte Unterzahl geriet, die man aber unbeschadet überstand – dank stabiler Abwehr und einem sehr sicheren Lucas DiBerardo im Tor. Der Amberger Goalie konnte sich am Ende der Partie auch über einen Shutout freuen.

Im Mittelabschnitt taten sich die Gastgeber zusehends schwer mit dem Spielaufbau, bedingt auch durch schnelle Scheibenverluste. Bayreuth konnte in dieser Phase die Partie offen gestalten. Gefahr vor beiden Toren bestand dabei jedoch selten. Deshalb kam das 2:0 für den ERSC durch Lukas Salinger auch etwas überraschend. In einer neuerlichen Unterzahl war es wieder DiBerardo, der die „Null“ festhielt.

Im Schlussdrittel zeigte sich, woran die Lions noch zu arbeiten haben, denn aus drei Powerplaysituationen – einmal sogar in doppelter Überzahl – konnte kein Nutzen gezogen werden. Insgesamt hatten die Gastgeber in diesem Abschnitt deutlich mehr Spielanteile, aber Gästetorhüter Sebastian Dünkel war an diesem Abend wohl der beste Akteur auf dem Eis. Das 3:0 durch Lukas Klughardt – 98 Sekunden vor Ende der Partie – konnte aber auch der Bayreuther Goalie nicht verhindern.

ERSC Amberg – EHC Bayreuth 3:0 (1:0,1:0,1:0)
1:0 (1.) Walkom (Kirchberger), 2:0 (26.) Salinger (Gardiner), 3:0 (59.) Klughardt (Krieger, Feder).
Strafen: Amberg 12, Bayreuth 14 Minuten. Zuschauer: 412.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

72
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Ersatzgeschwächt zum Ligafavoriten Nature Boyz unterliegen in Sonthofen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERSC AmbergSchönheider Wölfe

Knappe Heimniederlage für die Wölfe gegen Amberg

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe mussten sich am Sonntagabend im heimischen...

By28. September 2025
ERSC AmbergERV Schweinfurt Mighty Dogs

ERSC fängt sich ein halbes Dutzend Treffer ein

Amberg. (PM ERSC) Eine echte Lehrstunde erhielt der ERSC Amberg am Freitagabend...

By28. September 2025
ERSC Amberg

Nullnummer aus Sicht der Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Es lief am Sonntagabend nicht besonders gut für den...

By22. September 2025
ERSC Amberg

Löwentorhüter überragt beim Test in Schweinfurt

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat am Freitagabend sein Testspiel beim...

By20. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten