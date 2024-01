UngefÃ¤hrdeter Sieg der Nature Boyz

Artikel anhören Forst. (PM Nature Boyz) Das erste Pflichtspiel in der regionalen Halbfachrunde bescherte den Nature Boyz aus Forst den ERSC Ottobrunn als erstem...

Artikel anhören Artikel anhören

Forst. (PM Nature Boyz) Das erste Pflichtspiel in der regionalen Halbfachrunde bescherte den Nature Boyz aus Forst den ERSC Ottobrunn als erstem Gegner im Kampf um die Play-Off-Ränge.

Der aktuell Tabellen-Sechste SC Forst wurde seiner leichten Favoritenrolle gerecht und besiegte die Münchner Vorstadter mit 6:2 (3:1, 2:1, 1:0).

Die 72 zahlenden Zuschauer sahen am Freitag Abend im Peißenberger Eisstadion einen überlegenen Gastgeber, der Sieg war verdient. Die nicht hochklassige Partie begann für die Gastgeber sehr gut, denn bereits in der 3. Spielminute brachte Magnus Ostler auf Zuspiel von Simon Fend und Tobias Zimmert seine Farben mit 1:0 in Führung. Kurze Zeit später, die Spieluhr zeigte die 4. Spielminute, erhöhte Tobias Estermaier auf Zuspiel von Julian Kraus auf 2:0. Forst spielte überlegen, die Gäste wirkten ziemlich harmlos. Einmal jedoch war die Defensivabteilung nicht wach, in der 9. Spielminute gelang den Münchner Vorstädtern der Anschlußtreffer zum 2:1. Wieder zwei Minuten später, es war die 12. Spielminute, stellte Bastian Grundner mit seinem ersten von 2 Toren an diesem Tag den alten Vorsprung wieder her. Bis zum Drittelende ergaben sich noch einige Tormöglichkeiten, die ungenutzt blieben.

Den besseren Start im Mitteldrittel erwischten die Gäste, denn in der 23. Spielminute verkürzten sie zum Zwischenstand von 3:2. Ab diesem Zeitpunkt wirkte die Mannschaft um das Trainergespann Markus Ratberger und Tobias Maier etwas unkonzentrierter, denn Thomas Zimmermann hatte etwas mehr Arbeit zu verrichten. Die sich ergebenen Torschancen konnten nicht genutzt werden, auch die Überzahlspiele waren nicht zwingend. Genau zum richtigen Zeitpunkt, in der 37. Spielminute, schlug wieder Bastian Grundner zu. Auf Zuspiel von Simon Fend und Maximilan Rohrbach stellte er den alten 2-Torevorsprung wieder her. Knapp eine Minute später zog Max Willberger von der blauen Linie ab, und versenkte die Scheibe zur 5:2-Führung in die Maschen. Passgeber war Tobias Dietz.

Im Schlußabschnitt spielte das Team den Vorsprung in aller Ruhe aus, die Gäste kamen nicht mehr richtig ins Spiel und konnten keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Den Schlußpunkt setzte Marco Mooslechner, der auf Zuspiel von Julian Kraus und Tobias Estermaier den 6:2-Endstand markierte.

Statistik:

1:0 (02:58) Ostler (Fend, Zimmert)

2:0 (04:02 Estermaier (Kraus)

2:1 (08:06) Magg (Kofron, Meier)

3:1 (10:30) Grundner

3:2 (22:24) Feilmeier (Heller)

4:2 (37:17) Grundner (Rohrbach, Fend)

5:2 (38:10) Willberger (Dietz)

6:2 (56:25) Mooslechner (Kraus, Estermaier)

Strafzeiten:

Nature Boyz 14 Min.

ERSC Ottobrunn 12 Min. # 10 Min. (Kofron)

Zuschauer: 72