ECDC Memmingen Indians
ECDC Memmingen IndiansEV Füssen

Ungefährdeter Indians-Erfolg in Füssen

29. September 2025
Timo Gams war einer der Doppeltorschützen beim ECDC - © Amy Hasse
Memmingen. (fl) Der ECDC zeigte nach der Niederlage gegen Passau eine Reaktion am Kobelhang in Füssen.

Das Allgäu-Derby gewannen die Indians mit 6:1 und holten damit drei Punkte beim Altmeister. Kommende Woche geht es gegen Deggendorf und den SC Riessersee weiter. Karten fürs Heimspiel sind in Kürze erhältlich.

Nach der Heimniederlage gegen die Passau Black Hawks war das Ziel für das Auswärtsspiel in Füssen klar: Ein Sieg sowie drei Punkte am Kobelhang mussten her. Justus Roth startete im Indianer-Gehäuse. Memmingen nahm im ersten Drittel das Heft in die Hand und setzte den EV Füssen offensiv unter Druck. Auch defensiv ließen die Maustädter nicht viel zu. Kapitän Tyler Spurgeon brachte die Indians mit 1:0 in Führung und sorgte rund zwei Minuten später für das 2:0. Und Memmingen legte noch vor der Pause nach. Timo Gams und Eddy Homjakovs erhöhten gegen defensivschwache Gastgeber auf 4:0.

Im zweiten Drittel war auch der EV Füssen bestrebt, aktiver zu werden und den Faden nicht zu verlieren. Die Hausherren kämpften sich mehr und mehr in die Begegnung. Zunächst war es aber Tobi Meier, der mit einem Schuss unter die Latte das 5:0 für den ECDC erzielte. Füssen gelang aber postwendend das 1:5 durch Bauer Neudecker. In der Folge kamen die Schwarz-Gelben zu mehr Chancen und konnten sich im Vergleich zum ersten Drittel steigern.

Das letzte Drittel hatte der ECDC dann wieder unter Kontrolle. Timo Gams legte zum 6:1 nach, mehr Tore sollten aber nicht mehr fallen. Memmingen spielte die Partie souverän zu Ende und holte somit drei Punkte im Ostallgäu.

In der kommenden Woche geben die Indians am Freitag ihre Visitenkarte beim Deggendorfer SC ab. Die Memminger erwartet eine knifflige Aufgabe in Niederbayern. Spielbeginn am Tag der Deutschen Einheit ist um 20:00 Uhr. Ein Fanbus wird eingesetzt, für den man sich bereits anmelden kann. Am Sonntag gibt es das nächste Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena gegen den SC Riessersee. Die Partie gegen die Werdenfelser beginnt um 18:00 Uhr, Tickets werden in Kürze freigeschaltet.

EV Füssen vs ECDC Memmingen 1:6 (0:4/1:1/0:1)
Tore: 0:1 (8.) Spurgeon (Ouderkirk, Brassard), 0:2 (10.) Spurgeon (Svedlund, Blake), 0:3 (18.) Gams (Homjakovs, Meisinger), 0:4 (20.) Homjakovs (Lillich, Ettwein), 0:5 (30.) Meier (Krymskiy, Schubert), 1:5 (31.) Neudecker (Andzs, Straub), 1:6 (43.) Gams (Homjakovs, Svedlund)
Strafminuten: Füssen 10-Memmingen 12

3
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

