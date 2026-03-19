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EV ZugHC Davos

…. und wieder wartet Davos auf den EV Zug

19. März 20261 Mins read41
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EV Zug - HC Davos . - © Philipp Hegglin/ EV Zug Official
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Zug. (PM EVZ) Endlich kennt der EVZ seinen Playoff-Viertelfinal-Gegner. Wie im Vorjahr kommt es zum Prestige-Duell gegen den HC Davos. Los geht die Serie schon am Freitag.

Weil die SCRJ Lakers in der zweiten Play-In-Runde am Mittwochabend gegen den SC Bern klar die Oberhand behalten und es doch noch in die Playoffs schaffen, ist klar: Der EVZ Gegner im Playoff-Viertelfinal heisst HC Davos und ist überlegener Qualifikationssieger.

Offene Rechnung

HCD gegen EVZ ist eine Serie, die schon vor dem ersten Puck Drop viele Geschichten schreibt. Bereits in der vergangenen Saison trafen die beiden Teams in den Viertelfinals aufeinander. Damals als Quali-Vierter vs Quali-Fünfter. Was eine enge Serie werden sollte, endete in einer Ohrfeige für die Zuger: der HCD gewann die Serie mit 4:0-Siegen. Der EVZ hat also noch eine Rechnung offen.

Allerdings stehen die Vorzeichen ein Jahr später etwas anders. Davos hat die Qualifikation mit 117 Punkten souverän auf Rang 1 abgeschlossen und geht als klarer Favorit in die Viertelfinal-Serie. Die Zuger hingegen blicken auf eine schwierige Regular Season zurück, in der man gar den Umweg über die Play-Ins nehmen musste. Das Schöne an der schönsten Jahreszeit: In den Playoffs beginnt alles wieder bei Null.

Ein Blick auf die bisherigen vier Direktduelle der laufenden Spielzeit: Die beiden Auswärtsspiele im Landwassertal verlor der EVZ beide deutlich (1:5 und 1:4). Anders sah es in den Heimspielen aus. Beide Male ging die Affiche EVZ-HCD in der OYM hall ins Penaltyschiessen. Einmal setzten sich die Zuger durch, einmal die Davoser.

Der Spielplan der Viertelfinal-Serie ist derweil fixiert:

Spiel 1: Freitag, 20. März 20 Uhr: HCD – EVZ
Spiel 2: Sonntag, 22. März 20 Uhr: EVZ – HCD
Spiel 3: Dienstag, 24. März 20 Uhr: HCD – EVZ
Spiel 4: Donnerstag, 26. März 20 Uhr: EVZ – HCD
evtl. Spiel 5: Samstag, 28. März 20 Uhr: HCD – EVZ
evtl. Spiel 6: Montag, 30. März 20 Uhr: EVZ – HCD
evtl. Spiel 7: Mittwoch, 1. April 20 Uhr: HCD – EVZ
Der öffentliche Ticketverkauf für die beiden Heimspiele am Sonntag, 22. März und am Donnerstag, 26. März läuft. Saisonkarten behalten ihre Gültigkeit auch in den Playoff-Viertelfinals.

Am Freitag gehts los mit Spiel 1 in Davos. Lasst die Spiele beginnen!

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