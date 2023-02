Und wieder eine gute Nachricht fÃ¼r alle Wolfsburger Fans: Grizzlys-Urgestein nimmt auch seine 15. Saison im orangenen Trikot ins Visier

Wolfsburg. (PM Grizzlys) 662 Spiele in der PENNY DEL – allesamt für die Grizzlys Wolfsburg. Nun steht fest: Es kommen noch einige hinzu. Grizzlys-Urgestein...

Nun steht fest: Es kommen noch einige hinzu. Grizzlys-Urgestein Armin Wurm (33) hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und wird somit in sein fünfzehntes Jahr bei den Niedersachsen gehen.

Viermal deutscher Vizemeister: Der Name Armin Wurm ist mit einer sehr erfolgreichen Zeit im Wolfsburger Profieishockey verbunden. Zur Saison 2009-2010 wurde der gebürtige Bayer von Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf nach Wolfsburg gelotst. Seinen Heimatort Füssen zu verlassen, sollte sich als sehr gute Entscheidung erweisen. Nicht nur sportlich, sondern auch privat hat der mittlerweile zweifache Familienvater sein Glück in Wolfsburg gefunden. Insgesamt 662 Spiele hat „Wurmi“, wie er von Mitspielern und Fans nur genannt wird, für die Grizzlys bestritten. Dabei gelangen dem defensivorientierten Verteidiger 20 Tore und 68 Vorlagen. Zwischenzeitlich stand der Linksschütze im Aufgebot der deutschen Eishockey- Nationalmannschaft und nahm am Deutschland Cup teil. Auf internationaler Bühne sammelte er zudem insgesamt 18 Einsätze in der Champions Hockey League.

„,Wurmi‘ hat sich diese Verlängerung redlich verdient. Er ist einer der sogenannten „stillen Stars“, die jeder gerne in seiner Mannschaft hat. In den Gesprächen hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass er sich mit der zugedachten Rolle hundertprozentig identifiziert. Wir haben auch in Zukunft ambitionierte Ziele, bei denen man auch eine gewisse Kadertiefe braucht. Man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen, da er für seine Grizzlys immer sein Bestes geben wird, wenn er zum Einsatz kommt“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

„Ich bin sehr glücklich darüber, ein weiteres Jahr Profieishockey spielen zu können. Wolfsburg und die Grizzlys sind meine Heimat. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür investieren werde, mir meinen Platz im Team zu erarbeiten und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, so Armin Wurm.

