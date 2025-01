Und schon wieder: Ein torreicher Tag in der Ritten Arena

Klobenstein. (PM Buam) Drei Heimspiele haben die Rittner Buam SkyAlps im Jahr 2025 bislang in der Ritten Arena ausgetragen.

Mit dem 7:1-Sieg am Sonntagabend über die Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg haben sie in diesen drei Spielen sage und schreibe 22 Tore erzielt. Mit dem vierten Sieg in Serie haben Ethan Szypula & Co. in der Alps-Hockey-League-Tabelle auch vorerst die Tabellenspitze erklommen.

Nach dem 2:1-Erfolg in Kitzbühel stand für die Rittner Buam SkyAlps schon einen Tag später das Duell gegen das Tabellenschlusslicht der Alps Hockey League auf dem Programm. Den müden Beinen zum Trotz legten die Buam gleich stark los und nach genau sieben Minuten gingen sie in Führung: Ramoser legte blendend auf Giacomuzzi ab, der aus dem tiefen Slot ins lange Eck traf (7.00). Doch auch die Jungbullen zeigten im Startdrittel gutes Eishockey und glichen knapp fünfeinhalb Minuten später aus. Wurzer und Schrabl spielten sich geschickt bis vor Ritten-Goalie Plattner, letzterer schob ins leere Tor ein (12.35). Direkt nach Wiederbeginn hatte Lobis nach Spinell-Assist auf dem Schläger, allein vor dem gegnerischen Tor blieb er aber an Salzburg-Rückhalt Pfarrmeier hängen (13.). In den Schlussminuten kassierte Spinell dann die erste Zeitstrafe der Partie, seine Rittner Penaltykiller machten ihre Sache in den zwei Minuten Unterzahl aber hervorragend und ließen nur kaum etwas zu.

Nach der ersten Drittelpause drehten die Buam dann richtig auf. Zunächst parierte Pfarrmeier noch herausragend gegen Marzolini (22.), wenige Sekunden später musste er sich aber geschlagen geben. Mit einem großartigen Solo kurvte sich Szypula bis vor das Tor der Gäste und vernaschte auch Pfarrmeier, ehe er den Puck ins leere Tor bugsierte (22.46). Damit aber nicht genug: Nach einer starken Vorlage von Spinell konnte Lobis aus zentraler Position abziehen und dreschte die Scheibe ins lange Eck zum 3:1 (28.27). Gegen Ende des Mitteldrittels musste sich auch Plattner auf der Gegenseite zwei Mal beweisen, gegen Oberhauser (37.) und Assavolyuk (38.) war er souverän am Posten.

Mit Beginn des Schlussdrittels wollten die Buam dann die Entscheidung herbeiführen und schafften das mit zwei großartig herausgespielten Treffern. Zuerst schob Szypula nach einer Kombination mit Cuglietta und Kevin Fink ins leere Tor ein (46.29), dann war Spinell nach einem Traumpass von Simon Kostner zur Stelle (47.10). Auf der Gegenseite brachte Plattner die Ritten Arena im Unterzahlspiel zum Staunen, als er einen nahezu unhaltbaren Schuss von Baumann mit einer akrobatischen Schonereinlage von der Linie kratzte (51.). Als dann die Buam in Überzahl agierten, kam es zu einer Premiere, denn der Slapshot zum 6:1 von Larsen war dessen erster Treffer im Trikot der Rittner Buam SkyAlps (55.09). Soracreppa erwischte Pfarrmeier kurz vor Spielende nach Szypula-Ablage dann auch noch zwischen den Hosenträgern und schraubte das Ergebnis auf den 7:1-Endstand hoch (59.27).

Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Tore: 1:0 Giacomuzzi (7.00), 1:1 Schnabl (12.35), 2:1 Szypula (22.46), 3:1 Lobis (28.27), 4:1 Szypula (46.29), 5:1 Spinell (47.10), 6:1 Larsen (55.09/PP1), 7:1 Soracreppa (59.27)

