Und der siebte Streich, folgt zugleich: Buam besiegen auch Fassa

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam haben am Donnerstagabend den Saisonrekord von Meister Jesenice mit dem siebten Sieg en suite eingestellt. Dieses...

Artikel anhören Artikel anhören

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam haben am Donnerstagabend den Saisonrekord von Meister Jesenice mit dem siebten Sieg en suite eingestellt. Dieses Mal zwang das Team von Tray Tuomie die Fassa Falcons – nach einer deutlichen Leistungssteigerung im Schlussdrittel – mit 5:2 in die Knie.

Fassa erwischte in der Ritten Arena den etwas besseren Start, die Falcons fanden bei ihren guten Möglichkeiten jedoch in Furlong ihren Meister. Erst gegen Mitte des ersten Spielabschnitts kamen die Blau-Roten zu ihren Chancen, die jedoch ebenfalls nicht zu einem Torerfolg führten. Ins Schwarze traf dafür in der 18. Minute Fassas Deluca, der von De Toni von hinter dem Rittner Kasten mustergütig bedient wurde. Bei dieser knappen 1:0-Führung für die Trentiner blieb es nach 20 Minuten auch.

Nach dem Pausentee plätscherte die Partie weiter dahin. Erst in der 38. Minute gab es wieder etwas zu Jubeln – und neuerlich waren es die Gäste, die die Arme nach soeben abgelaufenem Powerplay hochrissen. De Toni krallte sich hinter Furlongs Gehäuse die Scheibe und passte in die Mitte, wo Sylwander zum 2:0 traf. Es war die Kopie des ersten Fassaner Treffers. Zumindest mussten die Ritten-Fans dieses Mal nicht lange auf eine Antwort ihrer Schützlinge warten, denn 101 Sekunden später erzielte Simon Kostner – von Max Coatta bedient – aus kürzester Distanz das 1:2 aus Sicht der Buam.

Und dieser Anschlusstreffer ging wie ein Weckruf durch die Reihen der Blau-Roten. Denn das Schlussdrittel war erst eine Minute und neun Sekunden alt, als Julian Kostner das 2:2 erzielte und die Patt-Situation wiederherstellte. Und es kam noch besser: In der 45. Minute gingen die Rittner Buam erstmals in Führung, als Szypula – von Julian Kostner perfekt in Szene gesetzt – zum 3:2 einnetzte. Danach hätten die Rittner Buam das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können – die Entscheidung fiel aber erst 38 Sekunden vor Schluss, als Szypula nach Mustervorlage von Kevin Fink zum 4:2 ins leere Tor traf. Und als wäre das noch nicht genug, besorgte Kapitän Simon Kostner 12 Sekunden vor der Schluss-Sirene sogar noch den fünften Rittner Treffer. Seinen von Lillie mit dem Beinschoner abgewehrten Schuss verwertete er im zweiten Anlauf.

Rittner Buam SkyAlps – SHC Fassa Falcons 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Tore: 0:1 Deluca (17.13), 0:2 Sylwander (37.58), 1:2 Simon Kostner (39.39), 2:2 Julian Kostner (41.09), 3:2 Szypuła (44.50), 4:2 Szypuła (59.22), 5:2 Simon Kostner (59.48)

2146 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team