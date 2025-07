Umworbener Schwede entscheidet sich fÃ¼r die National League: SCL Tigers verpflichten AndrÃ© Petersson

Langnau. (PM SCL/EM) Die SCL Tigers verpflichten den schwedischen Flügelstürmer André Petersson für die kommende Saison.

Der 34-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag und wird künftig die Offensive der Tigers verstärken.

Petersson (177 cm, 80 kg) gilt als offensiv sehr versierter Spieler, der als Mischung aus Playmaker und Sniper über eine hervorragende Schusstechnik verfügt. Besonders in Überzahlsituationen ist der Schwede äusserst effektiv. Dank seines ausgeprägten Spielverständnisses kann der Rechtsschütze auf dem Eis Akzente setzen und das Spielgeschehen massgeblich beeinflussen.

In der Saison 2024/25 stand Petersson für HV71 in der schwedischen SHL im Einsatz, wo er in 46 Spielen 30 Skorerpunkte (19 Tore, 11 Assists) sammelte. Bereits 2008 debütierte er für die erste Mannschaft des Clubs, bei dem er auch im Nachwuchs gross geworden ist. Nach mehreren Stationen im Ausland kehrte er 2022 zu HV71 zurück und spielte dort drei weitere Jahre – in der Saison 2023/24 sogar als Captain.

Zwischen 2011 und 2022 war Petersson überwiegend im Ausland engagiert – unter anderem während acht Saisons in der KHL sowie in der AHL, wo er in drei Spielzeiten auch ein NHL-Spiel für die Ottawa Senators bestritt. International lief er mehrfach für die schwedische Nationalmannschaft auf und nahm unter anderem an der Weltmeisterschaft 2023 in Finnland und Lettland teil.

Bei den SCL Tigers trifft Petersson auf ein bekanntes Gesicht: Mit Goalie-Coach William Rahm, der vor seinem Engagement in Langnau bei HV71 tätig war, verbindet ihn eine gemeinsame Vergangenheit. In der Saison 2024/25 war er zudem Teamkollege des Langnauers Jamiro Reber.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und der SCL Young Tigers, sagt zur Verpflichtung: „Seine Erfahrung aus internationalen Topligen und seine spielerische Klasse werden unserer Offensive einen wichtigen Impuls geben. Besonders seine Qualitäten im Powerplay werden das Team bereichern.“

Mit der Verpflichtung von André Petersson stehen nun sechs Imports für die Saison 2025/26 unter Vertrag: Harri Pesonen, Saku Mäenalanen, Juuso Riikola, Santtu Kinnunen, Hannes Björninen und André Petersson.

Nach Informationen von Eishockey-Magazin.de hatten auch mehrere Klubs aus der Penny DEL Interesse an einer Verpflichtung des Schweden.

Seine Karriere in Zahlen



! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV