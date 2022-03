UmkÃ¤mpfter 4:2 Sieg gegen Iserlohn – Bremerhaven bleibt ein heiÃŸer AnwÃ¤rter auf die Top-6

Bremerhaven. (EM) Wichtiger Sieg für die Fischtown Pinguins gegen Iserlohn. Trotz zweimaligem Rückstand gewannen die Seestädter am Ende knapp, aber verdient mit 4:2 gegen...

Bremerhaven. (EM) Wichtiger Sieg für die Fischtown Pinguins gegen Iserlohn. Trotz zweimaligem Rückstand gewannen die Seestädter am Ende knapp, aber verdient mit 4:2 gegen die abstiegsbedrohten Roosters.

Im Anfangsdrittel starteten die Gastgeber furios ins Spiel. Urbas und Jeglic hatten die Bremerhavener Führung schon auf dem Schläger scheiterten aber knapp. Iserlohn berappelte sich nur langsam nach dem ersten Powerbreak und war mit dem torlosen Remis nach den ersten zwanzig Minuten gut bedient.

Besser lief es dann im zweiten Abschnitt für die Sauerländer. Cornel traf in Überzahl (29.) zur Führung der Roosters. Aber nur 57 Sekunden später konnte Andersen mit einem platzierten Schuss zum 1:1 ausgleichen. Sehenswert die erneute Führung für die Roosters durch Adam (37.), der sich durch die Defensivzone der Fischtown Pinguins tankte und ins linke Eck einnetzte. Aber erneut hielt die Freude über den Führungstreffer bei den Gästen nicht lange an. Ganze 27 Sekunden später glich McGinn zum 2:2 Pausenstand nach vierzig Minuten für Fischtown aus.

Im Schlussdrittel gingen die Gastgeber erstmals in Führung. Verlic traf in Überzahl (48.) nach schöner Vorarbeit von Urbas zum 3:2. Bis in die Schlussphase blieb das Spiel umkämpft. Iserlohn zog knapp zwei Minuten vor dem Ende Keeper Jenike für einen sechsten Feldspieler, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Stattdessen machte Uher 25 Sekunden vor dem Ende mit dem 4:2 den Deckel für die Seestädter drauf.

In der Tabelle bleiben die Fischtown Pinguins auf Rang sechs ein heißer Anwärter für die direkte Playoff-Qualifikation. Iserlohn hat sich zumindest nicht weiter verschlechtert und stagniert auf Platz 13.

Schon am Mittwoch sind beide Teams erneut im Einsatz. Bremerhaven empfängt Bietigheim und Iserlohn nimmt auf eigenem Eis gegen Mannheim den nächsten Anlauf die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.