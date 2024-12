UmkÃ¤mpfte Partie geht an FÃ¼ssen

Bayreuth. (PM Tigers) Mit vollem Lineup ging man in die Partie gegen den EV Füssen und kreierte nach fünf gespielten Minuten auch die erste...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit vollem Lineup ging man in die Partie gegen den EV Füssen und kreierte nach fünf gespielten Minuten auch die erste gute Möglichkeit, als Seto in den Slot passte aber Brown und Detig die Scheibe nicht verarbeiten konnten.

Drei weitere Minuten später waren es die Gäste, der erstmals gefährlich vor das von Spiewok gehütete Tor kamen. Frei zum Schuss kommend kam Kryvorutskyy nicht am Bayreuther Torsteher vorbei. Nur wenige Augenblicke später verloren die Tigers beim Aufbau die Scheibe in der neutralen Zone, wo sie von Neudecker aufgenommen wurde. Der Top-Scorer der Gäste lief in die Angriffszone, bediente den mitgelaufenen Farkas, der zur Führung für seine Farben einschießen konnte. Glück hatte man im Lager der Tigers bei eigener Überzahl, nachdem man die Scheibe zu leicht hergab, Neudecker aber in dieser Situation nur den Pfosten anvisierte. Zwar mit keinem Pfostentreffer aber durchaus mit einer sehr guten Möglichkeit warteten die Tigers dann – ihrerseits in Unterzahl agierend – auf. Spacek aus zentraler Position versuchte sich, kam aber an Hötzinger nicht vorbei. Die beste Gelegenheit vergab man kurz vor der Pause, als Melnikow Vihavainen einsetzte und der finnische Stürmer in Diensten der onesto Tigers knapp verfehlte, sodass man mit dem knappen Rückstand in die erste Drittelpause ging.

Zu Beginn des Mittelabschnitts verteidigte man souverän eine noch laufende Überzahl der Gäste, die ohne Möglichkeit blieben. Spacek eröffnete den Chancen-Reigen für die Tigers, setzte aber nach 24 Minuten zu hoch an. Unterbrochen von einer Möglichkeit durch Kryvorutskyy, bei der Spiewok keine Probleme hatte, meldeten sich die Tigers zurück und waren nun meist in der Offensive zu finden. Zunächst scheiterte Vihavainen nach schöner Kombination, bevor Israel mit einem schönen Zuspiel Verelst suchte, der aber nicht an Fötzinger vorbeikam. Bei der nächsten Situation war es Piskor, der Israel sauber einsetzte. Der Kapitän der Tigers aber mit wenig Schussglück bevor Reiner aus der Ferne einen Schuss abfeuerte, der bei Fötzinger landete. Wenn man seine Chancen nicht nutzt, kriegt man oft hinten dann den Gegentreffer. Auch an diesem Abend zu beobachten, nachdem Seto noch aus kurzer Distanz gescheitert war und man ein Überzahlspiel nicht konsequent genug ausspielte. So war es Zelenka, der nach einem Scheibenverlust in der eigenen Zone genau 6 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels den zweiten Treffer für seine Farben setzte.

Schnell kamen die Tigers im Schlussabschnitt zum Anschluss, den Brown besorgte als er mit Seto einen Konter fuhr, den Schuss aber selbst nahm und zum 1:2 traf. In der Folge verstärkten die Tigers ihre Offensivbemühungen, wurden aber immer wieder durch Strafen, die sehr schnell ausgesprochen wurden, gestoppt. So war es Becker, Brown und Melnikow, die in kurzer Abfolge auf die Strafbank wanderten. Bei ähnlichen Situationen auf der anderen Seite hätte man sich im Lager der Tigers ein ebenso konsequentes Eingreifen gewünscht. Als nach 58 Minuten das Tor und der Goalie der Tigers belagert wurden, entbrannten Kämpfe auf der Eisfläche. So duellierten sich Nedved und Farkas sowie Jentsch und Becker. Alle Beteiligten wurden mit jeweils fünf Minuten belegt. Becker zusätzlich mit einer Spieldauerstrafe. Da Brown gleichzeitig noch zwei Minuten gezogen hatte, ging es im Powerplay für die Gäste weiter, die den Vorteil nutzten und durch Neudecker zum 1:3 kamen. Die Herausnahme des Bayreuther Goalies für einen weiteren Feldspieler sollte nichts mehr einbringen, sodass man mit einer knappen Niederlage ins Wochenende starten musste.

Die Tigers sind am Sonntag wieder im Einsatz, wenn man bei den Höchstadt Alligators antritt.

onesto Tigers vs. EV Füssen 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Bayreuth: Spiewok, Andryukhov – Spacek, Flade, Becker (27), Nedved (5), Reiner, Menner, Schuster – Seto, Detig, Brown (4), Vihavainen, Hammerbauer, Melnikow (4), Israel, Verelst, Piskor (2), Bergbauer, Hinz, Junemann

Füssen: Hötzinger, Wiedemann – Jentsch (5), Nerb, Britsch, Malzer, Kaiser, Nifosi – Zelnka, Schuster, Seitz, Neudecker, Straub, Flammann, Jerry (4), Farkas (5), Kryvorutskyy, Thal (2), Naumann

Schiedsrichter: Wohlgemuth, Altmann – Bertl, Reitz

Zuschauer: 1.129

Strafen: Bayreuth: 42 Füssen: 16 PP: Bayreuth: 0/5 Füssen: 1/8

Torfolge: 0:1 (9.) Farkas (Neudecker, Straub), 0:2 (40.) Zelenka, 1:2 (41.) Brown (Seto, Detig), 1:3 (59.) Neudecker (Seitz) PP1

