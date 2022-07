Umfangreiches Vorbereitungsprogramm fÃ¼r Capitals

Die spusu Vienna Capitals absolvieren im Hinblick auf die neue Saison der win2day ICE Hockey League ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm. Die Mannschaft wird sich wie...

Die spusu Vienna Capitals absolvieren im Hinblick auf die neue Saison der win2day ICE Hockey League ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm.

Die Mannschaft wird sich wie jedes Jahr Anfang August in Wien versammeln, wobei insbesondere in der ersten Woche ausschließlich organisatorische Dinge und medizinische Checks im Mittelpunkt stehen. In dieser Zeit finden auch diverse Medientermine statt und die Cracks haben die Möglichkeit, individuell am Eis zu trainieren. Das erste gemeinsame Mannschaftstraining unter der Leitung von Head-Coach Dave Barr findet dann am Donnerstag, den 11. August, um 18 Uhr, statt. Traditionell handelt es sich beim ersten Training um eine öffentliche Einheit, zu der alle Fans sehr herzlich eingeladen sind (Einlass ab 17:15 Uhr). Nur wenige Tage später absolvieren die Caps dann bereits das erste von sieben Pre-Season-Spielen.

Gastspiele bei Top-Klubs und CHL-Teilnehmern

Den Anfang macht ein Gastspiel beim dreifachen slowakischen Meister HC 05 Banska Bystrica am 16. August, ehe die spusu Vienna Capitals am 21. August beim tschechischen Zweitligisten SC Marimex Kolin antreten werden. Zwei Tage später, am 23. August, wird der Hauptstadtklub beim tschechischen Champions-Hockey-League-Teilnehmer Mountfield HK vorstellig. Am 26. August duellieren sich die Caps im slowenischen Kurort Bled mit dem norwegischen Meister Stavanger Oilers und somit mit einem weiteren in der CHL vertretenen Team. Anfang September geht es für die Truppe von Head-Coach Dave Barr zu einem Turnier nach Deutschland. Nähere Details dazu folgen.

Augsburger Panther kommen nach Wien

Den Abschluss der Pre-Season bildet das einzige Heimspiel der spusu Vienna Capitals in der Vorbereitung. Die Generalprobe für die neue Saison findet am 10. August gegen die Augsburger Panther in der STEFFL Arena statt. Die genauen Beginnzeiten aller Spiele sowie mögliche (Livestream-)Übertragungen werden in den kommenden Wochen festgelegt und auf der Website der spusu Vienna Capitals bekannt gegeben.

Das komplette Pre-Season-Programm der spusu Vienna Capitals

Di., 16.8.2022

HC 05 Banska Bystrica (SVK) – spusu Vienna Capitals

So., 21.8.2022

SC Marimex Kolin (CZE) – spusu Vienna Capitals

Di., 23.8.2022

Mountfield HK (CZE) – spusu Vienna Capitals

Fr., 26.8.2022

Stavanger Oilers (NOR) – spusu Vienna Capitals

Sa., 3.9.2022

Turnier in Deutschland

spusu Vienna Capitals

So., 4.9.2022

Turnier in Deutschland

spusu Vienna Capitals

Sa., 10.9.2022

spusu Vienna Capitals – Augsburger Panther (GER)