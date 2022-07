Umdenken beim Meister: „UrsprÃ¼nglich wollten wir die kommende Spielzeit mit neun Importspielern beginnen“ – Verteidiger Brendan Guhle bekommt die zehnte Importlizenz

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben einen neuen Verteidiger verpflichtet. Brendan Guhle wechselt aus der Organisation der Anaheim Ducks nach Berlin und komplettiert...

Brendan Guhle wechselt aus der Organisation der Anaheim Ducks nach Berlin und komplettiert die Defensive der Eisbären. Der Kanadier spielte in der vergangenen Saison für die Ducks in der National Hockey League (NHL), sowie für Anaheims Farmteam, die San Diego Gulls, in der American Hockey League (AHL).

Brendan Guhle wurde im NHL Draft 2015 in der zweiten Runde an 51. Position von den Buffalo Sabres ausgewählt, für die er im Dezember 2016 in der besten Eishockeyliga der Welt debütierte. Im Rahmen eines Trades sicherten sich die Anaheim Ducks im Februar 2019 die Rechte am Linksschützen. Bis zuletzt wurde der Defensivspieler in der NHL eingesetzt, er lief aber auch in der AHL auf. In seiner Laufbahn kommt der 1,88 Meter große und 89 Kilogramm schwere Verteidiger auf insgesamt 65 NHL-Partien für Buffalo und Anaheim, in denen er 4 Treffer sowie 10 weitere Torbeteiligungen sammelte. Hinzu kommen 202 Spiele in der AHL (24 Tore, 68 Assists) für die Rochester Americans sowie die San Diego Gulls, die Farmteams der Sabres beziehungsweise der Ducks. Die Eisbären werden für den 24-Jährigen die erste Station in Europa sein.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Ursprünglich wollten wir die kommende Spielzeit mit neun Importspielern beginnen. Aber nachdem Kai Wissmann in Boston unterschrieben hatte, mussten wir unsere Planungen noch einmal anpassen. Als sich die Möglichkeit ergab, Brendan Guhle zu verpflichten, konnten wir diese Chance nicht ungenutzt lassen. Brendan ist ein ausgezeichneter Skater und ein Verteidiger höchster Qualität. Wir sind froh, ihn in unserer Mannschaft zu haben. Wir werden also mit zehn Importspielern in die Saison gehen. Die vergangene Spielzeit hat aber auch gezeigt, dass ein tiefer Kader sehr wichtig ist.“

Brendan Guhle sagt: „Ich freue mich über meinen Wechsel zu den Eisbären Berlin. Ein neues Kapitel meiner Karriere beginnt. Ich kann es nicht abwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und loszulegen. Natürlich möchte ich meinen Beitrag leisten, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein werden.“

Guhle unterschreibt bei den Eisbären Berlin einen Vertrag über die kommende Saison 2022/23 und wird mit der Rückennummer 16 auflaufen.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die Spielzeit 2022/23 aktuell 27 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub zehn Ausländerlizenzen vergeben und noch eine weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Brendan Guhles Karriere in Zahlen

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2022/23

Tor: Juho Markkanen, Nikita Quapp, Tobias Ancicka

Abwehr: Morgan Ellis, Frank Hördler, Marco Nowak, Eric Mik, Brendan Guhle, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori

Sturm: Jan Nijenhuis, Peter Regin, Manuel Wiederer, Eric Hördler, Giovanni Fiore, Frank Mauer, Kevin Clark, Yannick Veilleux, Marco Baßler, Bennet Roßmy, Marcel Barinka, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White