Umbruch in der Abwehr der Wild Wings: Mit Thomas Larkin und Ben Marshall verlassen zwei Routiniers die Eishockeybühne! Vier weitere Abgänge stehen fest

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit Michael Bitzer, Bruno Cicek und Christopher Gibson werden drei Goalies zur kommenden Saison nicht mehr nach Schwenningen zurückkehren.

Ebenfalls nicht mehr im Trikot der Wild Wings auflaufen wird Stürmer Tim Gettinger.

Kapitän Thomas Larkin sieht nach drei Jahren am Neckarursprung und der Teilnahme an den Olympischen Spielen nun, und auch aus familiären Gründen, den richtigen Zeitpunkt für das Karriereende gekommen.

„Ich bin unzähligen Menschen unendlich dankbar dafür, dass sie diese Reise möglich und unvergesslich gemacht haben – viel zu vielen, um sie hier alle aufzuzählen. An alle, die dieses Abenteuer mit mir geteilt, mir geholfen, Opfer gebracht oder es gemeinsam mit mir erlebt haben: Ich danke euch von ganzem Herzen, es wird für immer ein Teil von mir bleiben. An meine Teamkollegen, Coaches, Trainer, Unterstützer, an die Menschen, die an mich geglaubt und meine Familie im Schwarzwald willkommen geheißen haben, an die Fans, die uns in guten, wie in schlechten Zeiten zur Seite standen. Danke für das Privileg, Schwenningen vertreten haben zu dürfen. Es war mir eine Ehre, dieses Trikot zu tragen und diese Community zu repräsentieren; meine Familie und ich danken euch für drei unvergessliche Jahre.“

Ebenso bewegende Worte findet Ben Marshall, dessen aktive Zeit als Sportler ebenfalls keine Fortsetzung findet: „Ich bin unglaublich dankbar, meine Profi-Eishockeykarriere als Spieler der Wild Wings beenden zu dürfen. Diese Stadt ist wirklich ein ganz besonderer Ort, um Eishockey zu spielen, und ich werde die Erinnerungen, die ich hier gesammelt habe, immer in Ehren halten. Nach elf Jahren im Profi-Eishockey ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt, und auf die neuen Abenteuer, die mich erwarten.“

„Auch in diesem Jahr sind im Zuge der Abschlussgespräche erste finale Entscheidungen getroffen worden. Ich möchte mich bei allen genannten Spielern für die gemeinsame Zeit bei uns bedanken – man hat gespürt, wie viel Herzblut sie für unseren Club investiert haben“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Am späten Nachmittag wurden die Abgänge auf der Abschlussveranstaltung in der Helios Arena nochmals von Fans und Club offiziell verabschiedet. Zu den weiteren offenen Personalien wird es erst zeitnah die nächsten Updates geben.