Ultimativer Showdown zwischen Selb und Kaufbeuren

Selb. (PM Wölfe) Auch wenn die Selber Wölfe in der Serie mit 3:2 Siegen in Führung liegen, wird der Sieger des sechsten Spiels die Serie für sich entscheiden und den Klassenerhalt feiern.

Dies ist deshalb so, weil den Kaufbeurern aufgrund ihres Punkte-Vorsprungs aus der Hauptrunde drei Siege reichen. Die Selber Wölfe benötigen derer vier. Für Nervenkitzel, Spannung und Emotionen ist am Freitag ab 19:30 Uhr in der NETZSCH Arena also gesorgt. Der Verlierer der Partie ist noch nicht abgestiegen, muss sich dann aber in Runde zwei gegen den Verlierer aus der Serie zwischen Crimmitschau und Regensburg durchsetzen, um sportlich die Klasse zu halten. Ein Szenario, das beide Teams unbedingt vermeiden wollen.

Formkurve

Nach drei Siegen in Serie mussten sich die Selber Wölfe am Dienstag in Spiel fünf gegen den ESV Kaufbeuren geschlagen geben. Während die Wölfe ihre Spiele allesamt knapp mit einem Tor Unterschied gewannen, machte es Kaufbeuren bei ihren Siegen mit fünf bzw. vier Toren Differenz deutlicher. Obwohl das Momentum nun bei den Allgäuern liegt, haben die Porzellanstädter sehr gute Karten, wenn sie sich wieder auf ihre Tugenden besinnen, die ihnen zu den drei Siegen verholfen haben. Die Endrunden sind auch immer ein Abnutzungskampf und beide Teams haben einige angeschlagene Spieler in ihren Reihen. So wird es auch noch einmal entscheidend sein, wer über die Schmerzgrenze hinaus gehen kann und will.

Statistik

Blickt man auf die Statistiken aus den vergangenen fünf Partien der Serie zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Selber Wölfen, so liegen die Allgäuer in fast allen Bereichen knapp vor den Selber Wölfen. Beim entscheidenden Wert, nämlich den Siegen, liegen allerdings die Porzellanstädter vorne. Und diesen Wert möchten die Wölfe auch unbedingt von 3:2 auf 4:2 ausbauen.

Lineup

Richard Gelke, Mark McNeill, Maxim Fischer, Josh Winquist, Adam Kiedewicz sowie zusätzlich Kapitän Frank Hördler stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Joel Hofmann wird hingegen nach auskurierter Krankheit wieder in den Kader zurückkehren.

Modus/Spielwertung

Erneut müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer auf einen leicht abgeänderten Modus in den Playdowns einstellen. In der ersten Runde wird wie gewohnt der 11. (Kaufbeuren) gegen Platz 14 (Selb) antreten und der 12. (Crimmitschau) spielt gegen den 13. (Regensburg). Um die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs weiterhin Siege erringen. Da Kaufbeuren aber nach der Hauptrunde mehr als 10 Punkte Vorsprung vor den Selber Wölfen hatte, genügen den Allgäuern 3 Siege, um die Runde für sich zu entscheiden. Die Porzellanstädter müssen hingegen derer 4 erringen. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 07.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 7:2

So, 09.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren 4:3

Fr, 14.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 1:2

So, 16.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren 1:0

Di, 18.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 6:2

Fr, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren

