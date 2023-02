Ulmer und Mader bleiben in Tirol!

Innsbruck. (PM Haie) Die Innsbrucker Haie stellen vor der entscheidenden Saisonphase bereits frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Mit Martin Ulmer und Thomas Mader...

Innsbruck. (PM Haie) Die Innsbrucker Haie stellen vor der entscheidenden Saisonphase bereits frühzeitig die Weichen für die Zukunft.

Mit Martin Ulmer und Thomas Mader verlängern zwei wichtige Mannschaftsstützen.

Sie bilden das Herz und die Identität der Mannschaft. Umso wichtiger ist ihr Verbleib bei den Innsbrucker Haien – auch für die kommende Spielzeit. Mit den Vertragsverlängerungen von Martin Ulmer und Thomas Mader fixieren die Tiroler noch vor dem diesjährigen Playoff zwei wichtige Personalien für die Zukunft und freuen sich über Kontinuität in der Kaderplanung. „Ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass ich schon in dieser Phase der Saison Planungssicherheit habe. Die Innsbrucker Haie sind mein Herzensverein und ich bin überglücklich, dass ich auch im kommenden Jahr mit dabei sein kann“, freut sich etwa Thomas Mader nach geleisteter Unterschrift.

Auch Martin Ulmer zeigt sich über die Verlängerung erfreut und fühlt sich in Tirol längst pudelwohl. „Meine Familie und ich genießen die Zeit in Innsbruck und wir sind froh, dass alles unter Dach und Fach ist. Jetzt ist der Kopf frei für die kommenden Aufgaben. Jetzt ist Playoff-Zeit, die schönste Zeit des Jahres. Es liegt an uns etwas Großes zu schaffen“, so Ulmer.

4423 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München