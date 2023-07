Ulm verpflichtet „Alten Bekannten“ vom EV Lindau

Ulm. (PM VFE) Der Kader wächst weiter: zur neuen Saison 2023/24 wird Ludwig Danzer den teuflischen Sturm ergänzen und von den Lindauer Islanders fix...

Ulm. (PM VFE) Der Kader wächst weiter: zur neuen Saison 2023/24 wird Ludwig Danzer den teuflischen Sturm ergänzen und von den Lindauer Islanders fix ins Neu-Ulmer Team wechseln.

Der 21-jährige gebürtige Münchner wird den Fans kein Unbekannter sein: bereits im vergangenen Januar nahm er bei den Devils am Trainingsbetrieb teil und lief sogar interimsweise im Rückrunden-Spielbetrieb gegen die Pegnitz Ice Dogs mit auf – und konnte den Einsatz direkt mit einem Treffer und einer Vorlage krönen!

Zur Erinnerung: erlernt hat er das Eishockeyspiel beim EHC Klostersee und wechselte dann ins U16-Team der Starbulls Rosenheim. Per Förderlizenz des AEVs, lief er in den Oberliga-Teams des ECDC Memmingen und EV Lindau auf.

Geschäftsführer Patrick Meißner freut sich über sein Aufrücken ins Team: „Ludwig konnte uns letzte Saison von seinen Qualitäten schnell überzeugen. Die anschließenden Gespräche mit Ludwig waren absolut positiv und so war klar, Ihn fest zu den DEVILS holen zu wollen. Mit seinen 21 Jahren hat Ludwig schon einige Erfahrungen sammeln dürfen – und ist von seiner Entwicklung noch nicht am Ende!“

Wir haben Ludwig dazu auch persönlich interviewt:

ᴡᴀʀᴜᴍ ꜱᴜᴄʜꜱᴛ ᴅᴜ ᴅɪᴇ ꜱᴘᴏʀᴛʟɪᴄʜᴇ ᴠᴇʀäɴᴅᴇʀᴜɴɢ ᴜɴᴅ ᴛʀɪꜰꜰꜱᴛ ᴅᴇɪɴᴇ ᴇɴᴛꜱᴄʜᴇɪᴅᴜɴɢ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱ?

L. D.: Kurz gesagt: das Konzept, welches mir vorgestellt wurde, hat für mich persönlich Zukunftsperspektive und überzeugte mich vollkommen!

ᴡᴏ ꜱɪɴᴅ ᴅᴇɪɴᴇ ᴡᴜʀᴢᴇʟɴ, ᴡɪᴇ ɪꜱᴛ ᴅᴇɴɴ ᴅᴇɪɴ ꜱᴘᴏʀᴛʟɪᴄʜᴇʀ ᴡᴇʀᴅᴇɢᴀɴɢ?

L.D.: Das Eishockey spielen hab ich mit 3 Jahren beim EHC Klostersee begonnen. Mit 15 Jahren wechselte ich zu den Starbulls Rosenheim und hier bekam ich auch die Chance, meine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. Mit 18 Jahren wechselte ich zum AEV Augsburg – und spielte per Förderlizenz für Memmingen und Lindau. Außerdem spielte bis zu U18 in der Deutschen Nationalmannschaft und durfte sogar internationale Erfahrungen sammeln.

ᴅᴜʀᴄʜ ᴅᴇɪɴᴇɴ ᴇɪɴꜱᴀᴛᴢ ᴋᴇɴɴꜱᴛ ᴅᴜ ᴊᴀ ᴅᴇɴ ᴇɪɴ ᴏᴅᴇʀ ᴀɴᴅᴇʀᴇɴ ᴛᴇᴀᴍᴋᴀᴍᴇʀᴀᴅᴇɴ ʙᴇʀᴇɪᴛꜱ. ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴀᴜᴄʜ ᴍɪᴛ ᴊᴇᴍᴀɴᴅᴇᴍ ᴇɪɴᴇ ɢᴇᴍᴇɪɴꜱᴀᴍᴇ ᴠᴇʀɢᴀɴɢᴇɴʜᴇɪᴛ?

L. D.: Ja, ich spielte mit einigen Spielern in der Saison 2021/2022 bereits beim EV Lindau zusammen.

ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴅʀᴇɪ ᴄʜᴀʀᴀᴋᴛᴇʀᴇɪɢᴇɴꜱᴄʜᴀꜰᴛᴇɴ ʙᴇꜱᴄʜʀᴇɪʙᴇɴ ᴅɪᴄʜ ᴀᴍ ʙᴇꜱᴛᴇɴ?

L. D.: Ich würde mich als ehrgeizig, teamfähig und selbstkritisch beschreiben.

ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴡᴇɪᴛᴇʀᴇ ʜᴏʙʙɪᴇꜱ ɴᴇʙᴇɴ ᴅᴇᴍ ᴇɪꜱʜᴏᴄᴋᴇʏ?

L. D.: Ich spiele Golf und fahre in meiner Freizeit Downhill

ᴡᴀꜱ ɪꜱᴛ ᴅᴇɪɴ ᴢɪᴇʟ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ? ᴜɴᴅ ᴡɪᴇ ꜱɪɴᴅ ᴅᴇɪɴᴇ ᴘᴇʀꜱöɴʟɪᴄʜᴇɴ ᴢɪᴇʟᴇ?

L. D.: …mit der Mannschaft so weit wie möglich zu kommen! Mein persönliches Ziel ist es, eine erfolgreiche Saison zu haben. Aber auch an meinen Schwächen zu arbeiten, sodass es eine Schöne und Erfolgreiche wird.

ʜᴀɴᴅ ᴀᴜꜰꜱ ʜᴇʀᴢ, ᴏꜰꜰ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ ɪꜱ ʙᴇꜱᴛ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ = ᴄʜɪʟʟɪɴ’ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ɴᴀᴄʜ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ ɪꜱᴛ ᴠᴏʀ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ = ꜱᴏᴍᴍᴇʀᴛʀᴀɪɴɪɴɢꜱ-ᴍᴀʟᴏᴄʜᴇʀ?

L. D.: Ganz klar: nach der Saison ist vor der Saison!

ᴀᴜꜰ ᴡᴇʟᴄʜᴇɴ ꜱᴘɪᴇʟᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ ꜰʀᴇᴜꜱᴛ ᴅᴜ ᴅɪᴄʜ ʙᴇꜱᴏɴᴅᴇʀꜱ?

L. D.: Am meisten freue ich mich auf mein Heimatverein zu treffen.

ᴡɪʟʟꜱᴛ ᴅᴜ ɴᴏᴄʜ ᴇɪɴ ᴘᴀᴀʀ ᴡᴏʀᴛᴇ ᴀɴ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱꜰᴀᴍɪʟʏ ʀɪᴄʜᴛᴇɴ?

L. D.: Ich freue mich auf die kommende Saison und ein fester Teil der DEVILS-Familie zu werden. Und hoffe, ihr unterstützt uns mit Eurem zahlreichen Erscheinen bei hoffentlich spannend Spielen!

