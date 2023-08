Ulm: Goalies mit FÃ¶rderlizenzen – Welcome Lilly Uhrmann & Pascal Lorenz

Artikel anhören Ulm. (PM Devils) Auf der Torhüterposition der Devils kann 2023/24 aus den Vollen geschöpft werden. Neben den beiden bekannten Verlängerern, David Heckenberger...

Ulm. (PM Devils) Auf der Torhüterposition der Devils kann 2023/24 aus den Vollen geschöpft werden.

Neben den beiden bekannten Verlängerern, David Heckenberger und Maximilian Güßbacher, erhalten per Förderlizenz zwei weitere Talente im Tor Ihre Chance auf einen Einsatz im DEVILS-Dress.

In Zusammenarbeit mit dem ECDC Memmingen wird die 20 Jahre alte Lilly Uhrmann per Förderlizenz Ihr Können auch im Kader der Devils unter Beweis stellen dürfen. Seit 2022 beim Memminger Frauen-Team unter Vertrag, hatte die noch junge Torhüterin zuletzt mit Ihrem Team die Deutsche Meisterschaft errungen und sich während Ihrer Ausbildungsstationen Straubing und Landshut immer wieder in die Auswahl der Deutschen Nationalmannschaft spielen können.

Im Zuge der geschlossenen Kooperation mit dem EV Pfronten wird auch der 20-jährige Pascal Lorenz für die Devils im Tor stehen und Bayernliga-Erfahrung sammeln können. Der junge Goalie entschied sich, das Angebot seines ehemaligen Trainers Michael Bielefeld vom Herforder EV anzunehmen und ihm zu den Pfrontener Falcons ins Allgäu zu folgen.

Für Geschäftsführer Patrick Meißner ist die Ergänzung eine Win-Win-Situation: „Über die Förderlizenzen erhalten wir die Möglichkeit, zwei Nachwuchsgoalies mit viel Potential in den Kader zu integrieren! Beide sind in Ihren Stammvereinen gesetzt und erhalten dort jede Menge Spielpraxis. Für Torhüter ist es besonders wichtig, im Rhythmus zu sein – mit dieser Lösung wird das Beiden garantiert und im Zweifel ein Kaltstart von 0 auf 100 verhindert. Und wir sind als Mannschaft auf der Torhüterposition noch breiter aufgestellt.“

