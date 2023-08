„Ulle“ fÃ¼hrt namhaftes Team an: EHC Waldkraiburg kÃ¼ndigt â€žBattle of Generationsâ€œ an und versteigert PlÃ¤tze im Kader

Artikel anhören Waldkraiburg. (PM EHC) Die neue Eishockeysaison steckt noch mitten in der verregneten Sommerpause, doch die Planungen für die Vorbereitung oder vielmehr für...

Waldkraiburg. (PM EHC) Die neue Eishockeysaison steckt noch mitten in der verregneten Sommerpause, doch die Planungen für die Vorbereitung oder vielmehr für ein ganz besonderes Spiel in der Vorbereitungsphase laufen auch Hochtouren.

Mit dem „Battle of Generations“ holt sich der Neu-Landesligist am 03. Oktober um 16:30 Uhr eine ganze Reihe an ehemaligen Waldkraiburger Spielern ins Haus, welche gegen die diesjährige Truppe antreten werden.

Rund einen Monat bevor er in der Mannheimer SAP-Arena sein offizielles Abschiedsspiel bekommt, tritt Christoph „Ulle“ Ullmann als Teil des Teams „Old Generation“ auf das Waldkraiburger Eis. Jenes Eis, auf dem er den Grundstein legte für die Teilnahme an insgesamt 55 Weltmeisterschaftsspielen im deutschen Trikot und 814 Spielen in der DEL mit 195 Toren und 227 Torvorlagen. Seine Teamkameraden stellen die Creme de la Creme des Waldkraiburger Eishockeys dar und über jeden Einzelnen gäbe es so viel zu erzählen, dass es ein abendfüllenden Lesestoff darstellen würde. In alphabetischer Reihenfolge besteht der Kader derzeit aus: Birk Fabian, Ferstl Olli, Führmann Martin, Hagemeister Martin, Hilpert Daniel, Loboda Jan, Marek Jakub, Meinicke Max, Müller Beppi, Paderhuber Andreas, Pfafferott Jo, Richter Peter, Rimbeck Michael, Rohm Stefan, Schütz Markus, Spindler Philipp, Straka Josef, Thalhammer Tobias, Ullmann Christoph, Yeingst Kevin. Trainert wird diese illustre Ansammlung an „Löwen All-Stars“ von Rainer Zerwesz und Zdenek Cech.

Doch der Verein hat noch mehr aufzubieten als diese Legenden erneut in den Vereinsfarben aufs Eis zu schicken. So versteigern die „Löwen“ für jedes der beiden Teams „Team: Young“ und „Team: Old“ jeweils einen Platz im Kader. Der oder die glückliche Meistbietende wird für einen Tag selbst zum festen Teil des Teams und man erlebt das volle Programm eines Spieltages. So erhält der Gewinner der jeweiligen Auktion eine Ausrüstung und ein eigenes der limitierten und nicht frei verkäuflichen Trikots mit seinem Namen. Die Person darf beim Warm-Up auf das Eis mit seiner Mannschaft und ist beim offiziellen Einlauf, mit Namensnennung ebenfalls als Teil des Teams dabei. Das Spiel verbringt sie auf der Bank mit dem jeweiligen Team und im Anschluss wird in der Kabine ein Sieg gefeiert oder eine Niederlage betrauert. Die Auktionen für diese einmalige Möglichkeit laufen noch bis Montag, den 14. August 2023, 14:00 Uhr. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich.

Im Anschluss an das „Battle of Generations“ versteigert der Verein die Trikots der teilnehmenden Spieler des „Team: Old“ in der Stadiongaststätte. Hier ergeben sich für interessierte Menschen die letzten – oder wie im Fall von Christoph Ullmann – die vorletzten Möglichkeiten echte und im Spiel getragene Trikots dieser Spieler zu ersteigern. Der EHC Waldkraiburg freut sich bereits jetzt auf ein zahlreiches Erscheinen und kann es kaum erwarten beide Teams auf dem Eis zu sehen. aha

