„Uliiiiiii“ is back – Uli Maurer greift beim SCR wieder ins Geschehen ein

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Lange mussten die Anhänger der Weiß-Blauen darauf warten und am Freitag, 12.Januar ist es endlich soweit. Uli Maurer greift wieder ins Geschehen ein und verstärkt somit die Weiß-Blauen im Kampf um die Plätze die eine direkte Playoff-Qualifikation versprechen.

Knapp 300 Tage ist es her, dass Uli Maurer sein letztes Pflichtspiel für den SCR bestritt. Es waren die Playoffs im Frühjahr 2023. „Ich freue mich sehr, endlich dabei zu sein. Ich hoffe die Eingewöhnung dauert nicht allzu lang.“ Mit 38 Lenzen weiß ein Routinier auch was gut für ihn ist und ein Mann der vor über 20 Jahren seine Profikarriere begann, achtet auf seinen Körper wie kein Zweiter. Maurer kennt das Prozedere in und auswendig um einen guten Einstieg zu bekommen: „Eigentlich habe ich letzten Sommer so gut wie es geht mein Programm durchgezogen. Seit September bin ich mit den Jungs 2-3x auf dem Eis…mal mehr, mal weniger. Zudem ein paar Off-Ice Einheiten. Wichtig ist jetzt bei den Spielen dabei zu sein, um der Mannschaft 100 Prozent zur Seite zu stehen.“

Auch Pat Cortina freut sich über die Rückkehr: „Uli bringt Energie und viel Erfahrung mit – er ist für uns ein wichtiger Führungsspieler. Er weiß einfach wie man das Spiel spielt und er ist ein smarter Spieler. Das wird uns sehr helfen. Jetzt am Anfang sollten wir nicht den Fehler begehen und die Erwartungen an Uli zu hoch hängen. Wir können jetzt nicht erwarten, dass er pro Spiel gleich fünf Tore schießt. Wir müssen ihm die Zeit geben, dass er gut reinkommt und wieder seinen Rhythmus findet. Jeder ist sehr froh darüber, dass er wieder an Bord ist.“

Uli Maurer will der Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen und hat von außen ein paar Aspekte ausgemacht: „Ich merke schon, dass natürlich in der jetzigen Situation ein kleiner Schub von mir für die Mannschaft erwartet wird. Das Wichtigste ist Konstanz, um auch bei schwierigen Spielen dagegen zu halten.

Zum einen bin ich froh endlich wieder bei den Spielen dabei zu sein, zum anderen müssen wir es den Gegnern schwieriger machen gegen uns zu spielen. Mehr kratzen…mehr beißen…ich denke genau in diesen Punkten kann ich der Mannschaft schon helfen.“

Das Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus Höchstadt ist ein klassisches 6-Punkte Spiel, die Weiß-Blauen wollen sich die Chance zu bewahren aus eigener Kraft den Sprung unter die Top6 zu schaffen.

Am Sonntag sind die Werdenfelser im Stadion „Am Hühnerberg“ in Memmingen zu Gast, Memmingen ist knapp hinter Platz 4 und hat mit Matej Pekr einen der gefährlichsten Angreifer der Liga in seinen Reihen. Mit 30 Treffern ist er derzeit die Nummer 2 der Oberliga Süd Torjägerliste. Dicht gefolgt von Robin Soudek mit 27 erzielten Toren.

Tickets für die Heimspiele des SCR, gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.