Uli Hoeneß „total geplättet“ vom SAP Garden-Opening, Eisbären kassieren 1. Niederlage – „Haben sehr schlecht gespielt”

Bonn. (PM MagentaSport) Der SAP Garden ist eröffnet! Die Einweihung des neuen Münchner Eishockeytempels sollte vor 10.796 Fans ein Fest für den EHC Red Bull München werden – doch stattdessen kassiert das Team eine deutliche 5:0-Abreibung im Freundschaftsspiel gegen das NHL-Team Buffalo Sabres.

Der Tag soll dennoch in Erinnerung bleiben, so betont es Toni Söderholm, Trainer von München: „Ein Tag, an dem wir lange auf viele Dinge gewartet haben (…) Zwei tolle Mannschaften, gute Charaktere. Es war ein schönes Erlebnis.“ Auch wenn die Sabres klar überlegen sind, bleibt der Spirit erhalten. JJ Peterka, Torschütze für Buffalo und Ex-Münchner, beschreibt den Tag als „einfach unbeschreiblich“ und ist glücklich, wieder in München vor heimischem Publikum zu spielen: „Es hat alles übertroffen.“ Der Klassenunterschied ist jedoch deutlich spürbar. Trotz der Niederlage ist die Stimmung rund um die neue Arena euphorisch. EHC-Eishockeychef Christian Winkler schwärmt vom „Meilenstein im Münchner Eishockey“, während Uli Hoeneß „total geplättet“ ist.

Aber nicht nur der SAP Garden sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch die überraschende Pleite des amtierenden Meisters, der Eisbären Berlin. Die Eisbären verlieren deutlich mit 6:2 gegen die Augsburger Panther und geraten vor allem im 2. Drittel völlig aus den Fugen. Die Panther treffen gleich dreimal innerhalb von 6 Minuten und lassen die Eisbären nicht mehr ins Spiel kommen. Frederik Tiffels, Spieler der Eisbären, kritisiert die Leistung scharf: „Wir haben sehr schlecht gespielt (…) Wir haben genau so gespielt, um zu verlieren.“ In einem atemberaubenden Duell setzen sich die Nürnberg Ice Tigers nach Verlängerung mit 6:5 gegen die Kölner Haie durch. Beide Teams zeigen vollen Einsatz, aber letztendlich entscheidet eine Einzelaktion von Charlie Gerard das Match zugunsten der Nürnberger, die damit auf Platz 6 klettern. Gerard selbst bleibt bescheiden: „Ich hatte Glück, dass ich den gemacht habe.“ Die Grizzlys Wolfsburg gewinnen knapp 4:3 nach Verlängerung gegen die Iserlohn Roosters.

EHC Red Bull München – Buffalo Sabres 0:5

Klassenunterschied im Eröffnungsspiel der SAP Arena. In Lederhosen kamen die Buffalo Sabres zum Freundschaftsspiel beim EHC Red Bull München aus dem Teambus und zogen den Münchnern selbige aus. Bereits im ersten Drittel gingen die Gäste 2:0 in Führung und brachten diese problemlos durch das Spiel. Im letzten Drittel machte Buffalo nochmal ernst und legte drei weitere Tore nach.

Christian Winkler, EHC-Eishockeychef, über den SAP Garden: „Es ist unbeschreiblich, es ist einzigartig. Ich glaube, diese beiden Worte wurden ein bisschen überstrapaziert, und die letzten Nächte waren sehr kurz, weil man immer wieder nachts aufgewacht ist. Der Kopf war sofort an, und man stellt sich vor, wie es wird. Ich muss sagen, ich bin völlig überwältigt. Wenn man vor allem den Weg hierher nochmal Revue passieren lässt – einfach ein Gefühl, das man mit nichts tauschen will. Ich habe es diese Woche schon mal gesagt: Es ist ein bisschen, wie wenn du Nachwuchs erwartest, und jetzt ist er da. Der Nachwuchs ist da. Heute wird ein Meilenstein im Münchner Eishockey.”

Uli Hoeneß über seine ersten Eindrücke vom SAP Garden: „Ich bin das erste Mal hier, seit der SAP Garden fertig ist, und ich bin total geplättet. Ich hoffe, dass die positive Entwicklung des Basketballs, speziell beim FC Bayern Basketball, zusammen mit dieser Halle und dem BMW Park uns in eine neue Ära führen kann.”

Toni Söderholm, Trainer München: „Der ganze Tag war sehr schön. Ein Tag, an dem wir lange auf viele Dinge gewartet haben. Es war wirklich schön. Zwei tolle Mannschaften, gute Charaktere. Es war ein schönes Erlebnis.“

…zum Spielverlauf: „Ab und zu ist es im Eishockey so, dass man mehr Zeit hat, als man denkt. Und manchmal hat man weniger Zeit als man denkt. Das Tempo, das Buffalo spielt, ist eine große Herausforderung und man merkt, wenn sie von der kleineren Eisfläche auf die größere Eisfläche kommen, die Spielzüge trotzdem sehr schnell passieren.“

JJ Peterka, Spieler Buffalo, Ex-Spieler München und Torschütze zum 0:5: „Es hat alles übertroffen. Wir haben vom Start so lange auf das Event hingefiebert. Der Tag heute war einfach unbeschreiblich. Es war ein unglaubliches Gefühl, wieder hier zu sein, mit den Fans, die die ganze Zeit lautstark supportet haben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin super dankbar und glücklich.“

…zu seinem Tor gegen den Ex-Klub: „Ich wollte heute schon noch gerne ein Tor machen. Das ist sich dann glücklich ausgegangen. Dann gegen den Ex-Klub, das ist ein bisschen schwierig. Aber die Fans haben super supportet.“

…darüber, wie er die bayerische Kultur in die USA bringt: „Das Timing für uns hätte nicht besser sein können, hierherzukommen. Ich habe das organisiert, dass wir eine Tracht zur Verfügung gestellt bekommen haben und die Jungs waren so begeistert davon, dass sie das unbedingt zum Spiel anziehen wollten. Die meisten haben ganz gut ausgeschaut.“

…über einen Wiesn-Spaziergang: „Das steht dann morgen auf dem Programm. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt vorbereiten muss. Sie sollen es einfach genießen, die deutsche, bayerische Kultur aufsaugen und ich glaube, wir werden einen Riesenspaß haben.“

Yasin Ehliz, Spieler München: „Buffalo war uns überlegen. Die haben die Scheibe schneller laufen lassen. Wir haben immer ein Tickchen zu lange gebraucht. Ab und zu sind wir gut reingekommen, hatten ein paar Schüsse. Aber im Großen und Ganzen haben sie es einfach schneller gespielt und deswegen auch fünf Tore geschossen.“

…zur neuen SAP Arena: „Das erste Spiel in der neuen Arena ist immer etwas Besonderes, gegen die Top-Jungs der Welt zu spielen. Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir es heute machen durften. Das ist alles immer noch neu für uns, auch wenn wir seit ein paar Wochen hier drin sind und alles nutzen können. Jeden Tag kommt man rein, es gibt immer wieder etwas Neues. Wir können uns in ganz Deutschland glücklich schätzen, dass wir so eine Arena hier haben und ich glaube, die Auswärtsmannschaften werden sich freuen, hier zu spielen, weil es wirklich etwas Schönes ist.“

Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers 5:6 (i.O.)

Drama pur in Köln: Ein 6:5-Sieg nach Verlängerung für die Ice Tigers! Die Gastgeber sahen zu Beginn des zweiten Drittels mit 4:1 fast wie die sicheren Sieger aus, doch die Gäste glichen mit einem Doppelschlag und einem weiteren Tor kurz vor der Drittelpause aus. Im letzten Drittel trafen beide Teams noch einmal, bevor Charlie Gerard die Entscheidung in der Overtime für Nürnberg erzielte. Die Ice Tigers springen damit auf Platz 6, während die Haie ihre zweite Saisonniederlage einstecken.

Frederik Storm, Spieler Kölner Haie: „Das Momentum hat mehrmals gewechselt. Ich denke, wir hatten es für den Großteil des Spiels, aber wir haben es 10 Minuten nach Beginn des zweiten Drittels verloren und ihnen zu viele einfache Chancen gegeben. Sie haben aus dem Nichts getroffen, und natürlich können wir uns das nicht erlauben.“

Charlie Gerard, Spieler der Nürnberg Ice Tigers, über seinen Siegtreffer in der Overtime: „Es war so etwas wie ein halbwegs freier Durchbruch, ich habe einfach versucht, den Puck zuerst aufs Tor zu bringen, habe meinen eigenen Rebound bekommen, bin ums Tor herumgefahren, und ich glaube, er ist von einem Abwehrspieler abgeprallt oder so und reingegangen. Ich hatte Glück, dass ich den gemacht habe.“

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 2:6

Böse Abreibung für die Eisbären. Die erste Saisonniederlage fällt gleich richtig deftig aus. Vor allem im zweiten Drittel fielen die Berliner auseinander. Binnen sechs Minuten gelangen den Panthern drei Tore und insgesamt deren fünf vor dem letzten Drittel. Durch das Debakel bleiben die Eisbären auf Rang 2.

Frederik Tiffels, Spieler Berlin: „Wir haben sehr schlecht gespielt. Alles das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht gemacht. Wir haben genau so gespielt, um zu verlieren: Turnover an den blauen Linien, Scheibenverluste, zu süß gespielt, Zweikämpfe verloren, außen herum gespielt und ein paar andere Sachen auch noch.“

Jason Bast, Spieler Augsburg und Torschütze zum Endstand (auf Englisch): „Es war eine sehr solide Leistung von uns allen. Ich denke, wir haben unseren Job in verschiedenen Bereichen gemacht. Wenn du am Ende eines Drittels Tore machen kannst, kippt das Momentum immer. Es war sehr schön, am Ende des Drittels mit so einer Führung zu treffen.“

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters 4:3 (i.O.)

Last-Minute-Drama zwischen Wolfsburg und Iserlohn! Zweimal schienen die Westfalen auf Kurs, mit einer 2:0-Führung im ersten und einer 3:2-Führung im letzten Drittel. Beide Male kämpften sich die Gastgeber zurück ins Spiel. Darren Archibald sorgte für den 3:3-Ausgleich. In der Schlussminute des dritten Drittels gelang Filip Varone der Siegtreffer. Mit dem Erfolg übernehmen die Grizzlys Rang 5. Die Roosters bleiben Tabellenletzter.

Sven Ziegler, Spieler Iserlohn und Torschütze zum 0:1: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, mit einer 2:0-Führung, geben die aber noch im gleichen Drittel aus der Hand. Das darf uns nicht passieren. Ich glaube trotzdem, dass wir über die 60 Minuten ein gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Zwei Gegentore in Unterzahl, ein bisschen Scheibenpech, ein guter Wolfsburger Torhüter und dann stehen wir, leider ein bisschen unverdient, ohne Punkte da.

…zur Tabellensituation: „Vor dem Spiel haben wir nicht nachgedacht, ob wir nach drei Spielen keine Punkte haben. Ich denke, wir sind uns einig, dass am ersten Wochenende zwei brutale Gegner waren und wir haben trotzdem zweimal ordentliche Leistungen gezeigt, gegen München haben wir das erste Drittel verpennt und gegen Berlin haben wir gut mitgehalten, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Deswegen ist es der falsche Zeitpunkt, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben auch heute sehr viele positive Dinge, die wir mitnehmen können. Am Sonntag geht’s weiter.“

Hannibal Weitzmann, Torhüter Wolfsburg: „Ich denke, die Mannschaft hat sehr, sehr, sehr viel investiert. Trotzdem hatte man als Zuschauer das Gefühl, dass das eines dieser Spiele sein könnte, in denen der Andi einen Sahnetag hat, wir nichts reinkriegen und Iserlohn gefühlt aus wenig viel macht. Das sind schwierige Spiele. Die Jungs haben konstant gespielt. Iserlohn hat auch mal gedrückt. Aber wir haben sehr erwachsen gespielt und uns so die Möglichkeit gegeben, zu gewinnen.“

…zu seinem Spiel: „Ich habe die ersten zwei Spieltage zugeguckt. Dann kribbelt’s natürlich und man will seinen Teil dazu beitragen. Deswegen bin ich happy, dass es heute mit einem Sieg geklappt hat.“

