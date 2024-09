Ãœffing und Schofield fehlen noch – DEG morgen gegen die Fischtown Pinguins

Düsseldorf. (PM DEG) Die Spielzeit 2024/25 nimmt weiter Fahrt auf. Am morgigen Dienstag, 1. Oktober, trifft die Düsseldorfer EG im fünften Saisonspiel auf die...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Spielzeit 2024/25 nimmt weiter Fahrt auf. Am morgigen Dienstag, 1. Oktober, trifft die Düsseldorfer EG im fünften Saisonspiel auf die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.

Erstes Bully im PSD BANK DOME ist um 19.30 Uhr, Tickets noch verfügbar unter www.deg-tickets.de.

Den gestrigen Sonntag haben sich die Rot-Gelben sicherlich anders vorgestellt. Bei den Nürnberg Ice Tigers gab es eine unnötige 3:6-Niederlage. Nach einem 0:3-Rückstand hatte sich die Mannschaft von Chefcoach Steven Reinprecht großartig zurück gekämpft und den Ausgleich erzielt, nur um wenig später doch wieder entscheidend zurückzuliegen. Jetzt gilt es, diese Begegnung möglichst schnell abzuhaken und mit Energie in das Duell mit dem Vize-Meister zu gehen, der schon morgen in Düsseldorf auflaufen wird. Dabei gibt es keine Kaderveränderung im Vergleich zum vergangenen Wochenende. Die DEG also weiter ohne die Stürmer Luis Üffing und Rick Schofield. Welcher Torhüter neben Henrik Haukeland ins Team rutschen wird, entscheiden die Trainer kurzfristig.

Gegner Bremerhaven liegt nach vier Spieltagen auf einem guten vierten Rang. Bis jetzt konnten die Nordlichter in jeder Begegnung punkten. Neben glatten Heimsiegen gegen Wolfsburg (4:1) und Straubing Tigers (3:0) gab es jeweils einen Zähler bei zwei 1:2 Verlängerungs-Niederlagen in Schwenningen und gegen Mannheim. Wichtige Stütze ist auch weiterhin Keeper Kristers Gudlevskis mit starken 93,75% Fangquote. Derzeit bester Scorer ist Verteidiger Philip Bruggisser mit vier Zählern, gefolgt – natürlich – von den üblichen Verdächtigen Jan Urbas, Ziga Jeglic und Miha Verlic. Alles bekannte Größen im Spiel der Pinguins.

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Schwenningen (3:2 n.P.) am vergangenen Freitag möchte die Düsseldorfer EG unbedingt den nächsten Heimsieg einfahren!