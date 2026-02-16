Überzeugender Auswärtssieg für den EHC Königsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Schon am Freitagabend konnte der EHC Königsbrunn gegen die Peißenberg Miners überzeugen, am Sonntag holten sich die Brunnenstädter den nächsten Sieg.

In Peißenberg konnte Königsbrunn hochverdient mit 6:2 gewinnen und die Führung im Viertelfinale auf 3:1 Siege in der Serie Best-of-Seven ausbauen.

Königsbrunn lief mit dem gleichen Kader wie schon am Freitag auf, und auch die Miners traten mit gut gefüllten Reihen an. Im Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup hielt sich Benni Beck bereit.

Der EHC startete gut in die Partie und war von Beginn an hellwach. Allerdings kassierten die Brunnenstädter in der fünften Spielminute gleich zwei Strafzeiten, so dass die Miners fast zwei Minuten in doppelter Überzahl agieren konnten. Der EHC überstand diese zwar schadlos, zog aber kurz danach eine weitere Strafe. Die Miners konnten da zwar mit einem Pfostentreffer eine erste Duftmarke setzen, ein Tor sprang dabei aber nicht heraus. In der 14. Spielminute trafen die Hausherren zuerst, Dejan Vogl bediente mit einem Querpass Ryan Murphy, der nur noch zur Führung einschieben musste. Königsbrunn brauchte nur 40 Spielsekunden für die passende Antwort, nach Anspiel von dem hinter dem gegnerischen Tor stehenden Hugo Turcotte nahm der alleinstehende Tobias Bader Maß und netzte zum 1:1 Ausgleich ein. Danach durften die Königsbrunner für fünf Minuten in Überzahl spielen. Hugo Turcotte hatte zunächst eine Riesenchance, danach trafen die Brunnenstädter noch den Pfosten, ehe es in die erste Pause ging.

Königsbrunn startete gut in den zweiten Spielabschnitt und setzte sich schnell im Drittel der Miners fest, doch der EHC konnte die Gelegenheit nicht nutzen, die Miners verteidigten leidenschaftlich. In der 25. Spielminute hatten die Brunnenstädter auch die Gelegenheit, in doppelter Überzahl zu treffen. Nach nur 18 Spielsekunden durften die mitgereisten Königsbrunner Fans endlich jubeln, der EHC ließ die Scheibe schön laufen, ehe Marco Sternheimer Tim Bullnheimer mit einem feinem Zuspiel bediente, der zimmerte die Scheibe ins gegnerische Gehäuse zur 2:1 Führung für die Brunnenstädter. Der EHC hatte mehr von der Partie und mehr Chancen als die Miners, die sich wie schon am Freitag schwer taten gegen die kompakt stehenden Gäste. In der 29. Spielminute spielten sich die Königsbrunner erneut im Peißenberger Drittel fest, in der 31. Spielminute rettete Miners-Keeper Xaver Nagel seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer, nachdem der EHC einen 2-auf-1 Konter ausgespielt hatte. Danach zog Königsbrunn eine Strafe, doch die Brunnenstädter verteidigten clever. In der 34. Spielminute und in Unterzahl bekam Peter Brückner die Scheibe auf den Schläger, enteilte seinen Gegenspielern und überwand dann auch noch den Peißenberger Goalie mit seinem Shorthander zum 3:1 für Königsbrunn. Doch statt so weiter zu spielen, musste David Farny nach einem Foul mit einer Matchstrafe vom Eis, der EHC war nun gezwungen, das restliche Drittel mit einem Mann weniger zu agieren. Die Miners schafften es aber nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen und mussten in der 37. Spielminute den nächsten Shorthander in Überzahl fressen. Dieses Mal hieß der Torschütze Niklas Länger, zuvor versprang den Miners die Scheibe, die Länger dann nach seinem Alleingang zum 4:1 einnetzte. In der 38. Spielminute hatte dann auch Marco Sternheimer die Chance, sein Solo mit einem Treffer abzuschließen, doch der Peißenberger Goalie Nagel verhinderte mit seiner starken Leistung einen kompletten Zusammenbruch seiner Mannschaft. Weitere Tore fielen nicht mehr, ehe es zum letzten Pausentee in die Kabinen ging.

Im letzten Spielabschnitt schaltete der EHC offensiv einen Gang zurück, blieb aber gefährlich. In der 45. Spielminute hielt Keeper Nagel erneut einen Schuss von Marco Sternheimer, nur eine Minute später bejubelten die Königsbrunner Fans einen Treffer ihrer Mannschaft. Das Tor wurde aber wegen eines Torraumabseits nicht gegeben. Dafür trafen die Miners in der 46. Spielminute, in Überzahl traf Peißenbergs Unterschiedsspieler Weiland Parrish mit einem abgefälschten Schuss zum 4:2. Der Treffer gab den Gastgebern sichtlich Aufwind, doch Königsbrunn zeigte sich als Spielverderber. Nur eine Minute später erhöhten die Brunnenstädter auf 5:2. Nachdem sich Hugo Turcotte sehenswert bis ins gegnerische Drittel durchtankte, fälschte Johan Lorraine dessen Schuss ins gegnerische Tor ab. Damit war das Speil endgültig entschieden, in der 56. Spielminute erzielte Lorraine sogar noch das 6:2. Kurioserweise war Königsbrunns Goalie Stefan Vajs wie auch schon beim 4:1 mit einer Vorlage am Tor beteiligt und holte sich damit gleich zwei Scorerpunkte gegen die Miners. Peißenberg traf in den letzten Minuten noch den Pfosten, ehe sich beide Mannschaften nach sechzig Spielminuten mit 6:2 trennten.

Königsbrunn ging nach dem Spiel als hochverdienter Sieger vom Eis, die Mannschaft war konzentriert, hellwach und hungrig. Am Dienstag haben die Brunnenstädter die Möglichkeit, vorzeitig ins Halbfinale der Play-offs einziehen, Voraussetzung wäre ein Heimsieg. EHC-Coach freut sich aber zunächst über den überzeugenden Erfolg seiner Mannschaft: „Wir wollten nahtlos da weitermachen, wo wir am Freitag aufgehört hatten und unser Spiel aufziehen. Das hat auch gut geklappt, unsere Unterzahlsituationen zu Beginn hatten wir gut gelöst und sind mit einem 1:1 in die Pause. Im zweiten Abschnitt hatten wir richtig gute Möglichkeiten und Kontersituationen. Die zwei Tore in Unterzahl waren wohl der Gamechanger. Mit zunehmender Spieldauer ist uns die Partie immer mehr in unsere Hände geglitten und wir hatten Kontrolle über das Spiel. Heute haben wir sehr gut verteidigt und nach dem zweiten Gegentreffer die passende Antwort parat. Es war eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung, am Dienstag wollen wir die Serie mit einem Sieg beenden. Das wird aber sehr schwer werden, da müssen wir wieder eine starke Leistung abrufen.“

Tore: 1:0 Murphy (Vogl, Parrish) (14.), 1:1 Baader (Turcotte, Riedl) (14.), 1:2 Bullnheimer (Sternheimer) (25.), 1:3 Brückner (Länger) (34.), 1:4 Länger (Vajs) (37.), 2:4 Parrish (Murphy) (47.), 2:5 Lorraine (Turcotte, Sternheimer) (48.), 2:6 Lorraine (Turcotte, Vajs) (56.)

Strafminuten: Peißenberg 17 EHC Königsbrunn 14 + 25 MS Farny Zuschauer: 1166

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027