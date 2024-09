Überzeugender Auftritt in Zell am See: Deggendorfer SC ringt die Red Bull Juniors nieder

Deggendorf. (PM DSC) Einen in allen Belangen überzeugenden Test lieferte der Deggendorfer SC am Sonntagabend in Zell am See ab. Mit 3:1 bezwang die...

Deggendorf. (PM DSC) Einen in allen Belangen überzeugenden Test lieferte der Deggendorfer SC am Sonntagabend in Zell am See ab.

Mit 3:1 bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die RB Hockey Juniors, den letztjährigen Halbfinalisten der AlpsHockeyLeague.

Die Deggendorfer starteten gut in die Partie und drückten dem Spiel von der ersten Minute an ihren Stempel auf. Trotz optischer Überlegenheit waren es die Red Bull Juniors, die in der zehnten Minute durch einen Sonntagsschuss in Führung gingen. Der DSC ließ sich davon allerdings nicht aus der Bahn werfen und gab weiter den Ton an – daraus resultierte in der 17. Minute das 1:1. Jaroslav Hafenrichter bediente bei einem Zwei-auf-Eins-Konter perfekt Antonin Dusek, der den verdienten Ausgleich erzielte.

Im zweiten Drittel gestalteten sich die Spielanteile ausgeglichen. Die Deggendorfer zwar optisch mit der besseren Spielanlage, jedoch kämpften die Salzburger um jeden Zentimeter Eis und machten es dem DSC mehr als nur schwer. In der 36. Minute zappelte der Puck schließlich doch im Tor der RB Hockey Juniors. Nach einem Schlagschuss von Kevin Lengle staubte Curtis Leinweber den Rebound zum 2:1 Pausenstand ab.

Im Schlussabschnitt gelang in der 44. Minute Marco Baßler ein echter Wirkungstreffer zum 3:1 für den DSC, von dem sich die Österreicher nicht mehr erholten. Zwar blieb die Partie weiterhin sehr laufintensiv und umkämpft, allerdings ließ sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und brachte das Ergebnis über die Zeit.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag mit dem nächsten Testspiel in Passau, wenn um es um 19:30 Uhr zum ersten Derby der Saison gegen die heimischen Black Hawks geht.