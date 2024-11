Ãœberzeugender Auftritt der onesto Tigers gegen Passau!

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Verelst und Detig kehrten zwei Akteure zurück, die zuletzt passen mussten. Zudem war mit Weidner erneut ein Förderlizenz-Akteur aus Ingolstadt...

Zudem war mit Weidner erneut ein Förderlizenz-Akteur aus Ingolstadt im Kader. Ganz neu, jedenfalls in der aktuellen Saison, gesellte sich Florian Lüsch dazu, der bereits im letzten Jahr einige Spiele für Bayreuth in der Oberliga absolviert hatte. Man konnte also, auch mit den Ausfällen der weiterhin verletzten Vihavainen und Flade, sowie dem gesperrten Brown, ein volles Lineup ins Rennen schicken.

Lüsch war auch gleich bei der ersten erfolgreichen Aktion beteiligt, als er nach drei Minuten Habeck „einsetzte“ und dieser aus der halbrechten Position seinen ersten Treffer für die onesto Tigers markierte. Beinahe aus gleicher Lage nahm sich kurz darauf Reiner ein Herz, der im letzten Spiel bereits „zwei Mal“ traf und stellte mit einem platzierten Schuss die Ergebnistafel auf 2:0. Und auch beim dritten Treffer war es die halbrechte Position, von der aus Eisenhut unter Beschuss genommen werden sollte. Israel war an der Reihe und überwand den Goalie der Passauer erneut. Das Ergebnis spiegelte auch den Spielverlauf wieder, bei welchem die Tigers die aktivere und spielfreudigere Mannschaft war. Dass Andryukhov kurz vor der Pausensirene einen Penalty von Nicolas Sauer hielt, passte ins Bild des ersten Abschnitts.

Als Detig auf der Strafbank Platz genommen hat, konnten sich die Tigers befreien und über Piskor und Verelst einen schnellen Konter fahren, der von Eisenhut stark pariert wurde. Allerdings nahm dabei Otte, der zurückgeeilt war, eine kleine Strafe. Kurz darauf folgte Rott, was die Gastgeber für eine gute Minute in doppelte Überzahl brachte. Diese konnte man durch Verelst, der die Scheibe über die Linie arbeitete, mit dem vierten Treffer nutzen. Den zwischenzeitlichen Treffer der Passauer, die durch Geiger auf das Scoreboard kamen, „korrigierte“ kurz darauf Detig, der in einer erneuten Powerplay-Situation zum 5:1 traf. Im Anschluss übernahm Engler die Position zwischen den Pfosten der Gäste, der für Eisenhut kam. Aber auch er konnte die Spielfreude der Tigers an diesem Abend nicht stoppen und musste schnell hinter sich greifen. Israel und Seto hatten sich die Scheibe in der Angriffszone erkämpft – Seto schloss platziert ab und stellte einen erneuten 5-Tore-Abstand her. Mehr als einige wenige Einzelaktionen hatten die Gäste an diesem Abend nicht entgegen zu setzen und so war es den neu eingewechselten Goalie zu verdanken, dass die Chancen von Habeck, Detig oder Verelst noch vor der zweiten Pause kein höheres Ergebnis mit sich brachte.

Im Schlussabschnitt konnten die Gäste aus Passau doch nochmals treffen, als Zeilbeck in Überzahl die Scheibe regelrecht über die Linie arbeiten konnte. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nachdem Daniel Maul und kurz darauf Nuss mit Strafen erneut eine doppelte Überzahlgelegenheit für die Tigers bescherten, konnte man sich noch schadlos halten. Dies gelang dann aber nicht mehr, als Nuss, der kurz zuvor aufs Eis zurückgekehrt war, mit einem Check gegen Kopf- und Nackenbereich Verelst traf und hierfür mit 5 + Matchstrafe belegt wurde. Die Gelegenheit blieb nicht ungenutzt, als Verelst mit der Rückhand im Powerplay erfolgreich sein sollte. Dem nicht genug, folgten zwei weitere Treffer der Tigers in nummerischer Überlegenheit, die Melnikow und Piskor sich gutschreiben lassen konnten und nach neun Treffern der Tigers den Endstand schrieben.

Somit war die „Revanche“ nach der hohen Heimniederlage kürzlich vollends geglückt.

Das nächste Match der Tigers steigt am kommenden Sonntag, wenn man bereits um 16:00 Uhr beim EV Füssen antritt, bevor es in die „Länderspiel-Pause“ geht.

-av-

onesto Tigers vs. Passau Black Hawks 9:2 (3:0, 3:1, 3:1)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek, Menner, Nedved (2), Schuster, Reiner, Becker, Weidner – Junemann, Piskor, Verelst (2), Hammerbauer (2), Isreal, Seto, Bergbauer, Melnikow, Hinz, Habeck (2), Detig (2), Lüsch

Passau: Eisenhut, Engler – Geiger, Joki (2), Otte (2), Groß, Daniel Maul (2), Serikow, D`Acunto – Marc Sauer, Rott (2), Nuss (27), Schembri, Röthke, Sevcenco, Zeilbeck, Sascha Maul (2), Nicolas Sauer, Maus, Stern, Salhi (2)

Schiedsrichter: Harrer, Lender – Müller-Osten, Bösl

Zuschauer: 1.309

Strafen: Bayreuth: 14 Passau: 46 PP: Bayreuth: 5/12 Passau: 1/6

Torfolge: 1:0 (3.) Habeck (Lüsch, Hinz), 2:0 (6.) Reiner (Detig, Melnikow), 3:0 (13.) Israel (Becker), 4:0 (25.) Verelst (Hammerbauer, Spacek) PP2, 4:1 (25.) Geiger (Zeilbeck, Joki), 5:1 (29.) Detig (Israel, Nedved) PP1, 6:1 (34.) Seto (Israel), 6:2 (47.) Zeilbeck (Geiger, Rott) PP1, 7:2 (51.) Verelst (Spacek, Piskor) PP1, 8:2 (53.) Melnikow (Detig, Nedved) PP2, 9:2 (53.) Piskor (Spacek, Seto) PP1

