Ãœberzeugend an der Ostsee: Rockets gewinnen in Rostock

Limburg. (PM EG DL) Starker Auftritt in der Ferne: Die EG Diez-Limburg gewinnt das Auswärtsspiel bei den Rostock Piranhas mit 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

Damit festigen die Rockets ihren Platz in den Pre-Playoffs der Oberliga Nord. Bereits am Dienstag geht es für die EGDL weiter mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Hamm (20 Uhr).

Lange Auswärtsfahrt, hohe Erwartungen – so waren die Rockets beim letzten Mal nach Rostock gereist. Ergebnis: eine klare 0:7-Niederlage. Dieses Mal sollte alles anders werden, so die klare Erwartungshaltung innerhalb der Mannschaft. Und der Spielverlauf ließ auch schnell den Eindruck zu, dass da eine andere Rockets-Mannschaft auf dem Eis steht als noch beim letzten Gastspiel an der Ostsee: Bereits nach 49 Sekunden traf Philipp Halbauer zur Führung (1.).

„Wir wollten es uns heute auch ein bisschen selbst beweisen“, sagte Rockets-Trainer Marius Riedel. Und dabei meinte er nicht nur das letzte Spiel in Rostock, sondern auch die 0:4-Niederlage am Freitag in Leipzig. „Was da abgelaufen ist, auf und neben dem Eis, war nicht gut. Heute wollten wir Spiel und Stimmung positiv gestalten, und das ist uns als Team wieder viel besser gelungen.“

Auf dem Eis sah das so aus: Rostock gelang zwar der Ausgleich durch Matt Pistilli (8.). Doch nur zwei Minuten später gab die EGDL die Antwort: Dominik Patocka brachte die Rockets an alter Wirkungsstätte wieder in Führung (10.). Und wenig später traf Marc Zajic zum 3:1 (12.). Wichtige Randnotiz des dritten Treffers: es war ein Tor in Überzahl! Das Powerplay der EGDL präsentierte sich in Rostock deutlich verbessert im Vergleich zu den letzten Spielen.

Denn auch das 4:1 im zweiten Abschnitt entsprang einer Überzahlsituation. Zwar war Rostock beim Schlagschuss von Tim Marek gerade wieder vollzählig auf dem Eis, die Ordnung aber hatten die Piranhas beim Treffer des Verteidigers noch nicht gefunden. Mit dem 5:1 durch Cheyne Matheson, ebenfalls noch im zweiten Drittel (35.), war die Partie entschieden.

„Wir haben bereits nach dem 4:1 umgestellt“, berichtete Riedel. Der Trainer ließ fortan nur noch mit einem Spieler forchecken, die Verteidiger sollten sich zudem nicht mehr in die Offensive mit einschalten. „Wir wollten einer konterstarken Mannschaft wie Rostock keine Räume zum Kontern bieten“, sagte der EGDL-Trainer. Der Plan ging auf, obendrein konnten so ein wenig Kräfte geschont werden für das Spiel am Dienstag gegen Hamm.

Im letzten Drittel ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Rostock kam wenige Sekunden vor dem Ende lediglich noch zum 2:5 durch Matt Pistilli (60.). Der hochverdiente Sieg war perfekt, die Mannschaft machte sich auf den langen Heimweg nach Diez. „Am Dienstag wartet ein ganz schweres Spiel auf uns“, sagte Riedel abschließend. „Hamm hat zuletzt sehr stark gespielt und auch am Sonntag wie so oft nur mit einem Tor Unterschied verloren, dieses Mal beim Spitzenreiter Hannover Scorpions. Ich erwarte auch am Dienstag eine sehr gute Hammer Mannschaft.“ Personell wird Kapitän Kevin Lavallee weiterhin fehlen, Marius Pöpel wird hingegen in den Kader zurückkehren.

EG Diez-Limburg: Guryca (Busch) – Valenti, Seifert, Marek, Halbauer, Slaton, Wächtershäuser, Droick – Brothers, Matheson, Hildebrand, Zajic, Patocka, Köhler, Wellhausen, Lademann, Firsanov, Lehtonen.

Schiedsrichter: Patrick Meier.

Zuschauer: Keine zugelassen.

Tore: 0:1 Philipp Halbauer (1.), 1:1 Matt Pistilli (8.), 1:2 Dominik Patocka (10.), 1:3 Marc Zajic (12., Überzahl), 1:4 Tim Marek (27.), 1:5 Cheyne Matheson (35.), 2:5 Matt Pistilli (60.).

Strafminuten: Rostock 14, Diez-Limburg 10 /Schüsse: Rostock 43, Diez-Limburg 37.