Ãœbersicht: Die beliebtesten Casino Spiele, die Sie spielen kÃ¶nnen

Glücksspiel ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Man kann es nicht genau datieren, ab wann Menschen angefangen haben, sich mit Glücksspiel die Zeit zu vertreiben, die historischen Überlieferungen gehen jedoch weit zurück in die Geschichte. In dieser langen Zeit haben sich die unterschiedlichsten Casino Spiele entwickelt. Hat man sich damals noch mit einfachen Hütchenspielern amüsiert, so sind im Laufe der Zeit auch immer mehr Karten und Tischspiele dazu gekommen. Um euch die Auswahl zu erleichtern haben wir für euch in diesem Artikel die besten Casino Spiele zusammengestellt.

Diese Casinospiele stehen zur Auswahl

Slots

Automatenspiele, sogenannte Slots sind einer der beliebtesten Spiele im Echtgeld Casino. Slots gibt es zu den unterschiedlichsten Themen. Auf einer Walze laufen Bilder ein. Sobald mehrere Bilder mit der gleichen Wertigkeit auf der Walze erscheinen, erhält man einen Gewinn.

Tischspiele

Diese Art von Casino Spielen ist eine der ältesten überhaupt. Dazu gehören Roulette, Black Jack, Baccarat und noch viele weitere. Meistens spielt man dabei gegen einen Croupier.

Video Poker

Video Poker läuft ähnlich ab wie ein Slot. Die Karten werden dabei virtuell angezeigt. Umso besser die Kartenkombination ist, desto höher fällt der Gewinn aus.

Andere Spiele

In Echtgeld Casinos stehen auch noch weitere Varianten zur Verfügung. Darunter zählen Bingo, Rubellose oder Click and Pay Spiele.

Die beliebtesten Casino Spiele

Slots

Automatenspiele gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dabei kann die Walze zwischen 3-7 Felder groß sein. Die beliebten Retro Fruit Slots sind meisten mit 3×3 Feldern ausgestattet. Besonders beliebt sind zurzeit die sogenannten Megaways Slots die exclusiv in Echtgeld Casinos spielbar sind.

Auch Jackpot Slots bei denen man Millionen gewinnen kann, erfreuen sich höchster Beliebtheit. Die Auswahl an Slots ist immens groß. Tausende von verschiedenen Automatenspielen sind online in Echtgeld Casinos verfügbar.

Ein besonders beliebtes Feature bei manchen Slots ist der „Bonus Buy“. Hier können Freispiele direkt gekauft werden, anstatt auf die Scatter zu warten.

Die Auszahlungsquote bei Slots liegt meist zwischen 90-96%. haben meist nur Slots mit viel geringerer Auszahlung zur Auswahl. Wer also die bestmöglichen Chancen nutzen möchte, sollte in Echtgeld Casinos spielen die online verfügbar sind.

Black Jack

Black Jack ist einer der ältesten Casino Spiele überhaupt. Bis in das 17Jhr. hinein gibt es Überlieferungen. Das beliebte Kartenspiel wird auch „17 und 4“ genannt. Der Spieler erhält zu Beginn zwei Karten und kann durch ziehen einer Karte seine Wertigkeit verbessern. Dabei ist 21 das beste Ergebnis welches man erreichen kann. Alles darüber hinaus ist eine verlorene Wette. In Echtgeld Casinos haben sich immer weitere Varianten entwickelt.

Perfect Pairs, Spanish 21, Pontoon, Blackjack Switch, Chinese Blackjack, Super Fun 21, Bonus Blackjack und viele mehr. Wer noch weitere Varianten entdecken möchte kann sich dazu in einem Echtgeld Casino anmelden.

Video Poker

Jeder kennt das berühmte Bild mit den Hunden die Karten spielen. Kartenspiele gehen bis ins Mittelalter zurück und waren in früheren Zeiten hauptsächlich der gehobenen Gesellschaft vergönnt. Daher sind auch die heutigen Kartenwertigkeiten Bube, Dame und König, noch auf diese Zeit zurück zu führen.

Kein Wunder das Video Poker in den unterschiedlichsten Ausführungen angeboten wird. Bonus Deuces Wild, Bonus Poker, Deuces Wild, Double Jackpot Poker, Jacks or Better oder Joker Poker.

Jede einzelne Variante hat seinen ganz besonderen Charme. Dabei ist das Ziel immer die bestmögliche Kartenkombination zu erreichen. Je nach Spiel, kann man dazu auch Karten austauschen oder spezielle Features verwenden.

Roulette

Roulette ist das absolute Königsspiel der Tischspiele. Mit 36 Zahlen auf dem Spielfeld und der Null hat dieses Spiel internationale Beliebtheit erlangt. Sobald die Kugel im Kessel rollt und der Croupier „Nichts geht mehr“ anpreist, sind alle Einsätze gültig und nur noch das Glück entscheidet über den Ausgang des Spiels.

Besonders beliebte Varianten sind auch noch American Roulette, European Roulette und Französisches Roulette. Eher unbekanntere Formen wie Multi- Ball Roulette oder 3D Roulette machen aber mindestens genau so viel Spaß. Französisches Roulette ist die Variante mit dem geringsten Hausvorteil. Das liegt an ein paar Sonderregeln, wie beispielsweise dem“La Partage“.

Andere Casino Spiele

Neben all den genannten Klassikern gibt es noch eine Vielzahl an anderen Echtgeld Casino Spielen. Baccarat, Pai Gow Poker, Craps, Let Em Ride, Caribbean Holdem, Three Card Poker, Keno und Scratch Cards, sind nur einige davon. Die Auswahl ist auch hier so groß, dass für jeden etwas dabei ist.

Hilfe bei der Spielauswahl

Bei so einer großen Auswahl fällt die Entscheidung nicht leicht. Vor allem für Beginner empfiehlt es sich zuerst die Slots auszuprobieren. Man muss dazu nur den gewünschten Einsatz einstellen und die Spin Taste betätigen und schon laufen die Bilder auf der Walze runter. Dabei sind Slots immer ein absolutes Glücksspiel. Hier kann man kaum etwas beeinflussen. Nur Fortuna entscheidet über Gewinn oder Verlust.

Etwas anders verhält es sich dabei bei Kartenspielen wie Blackjack oder Pokern. Hier gibt es Strategien mit denen man seine Gewinnchancen erhöhen kann. Jedoch sollte man sich vorab etwas einlesen, damit man als Anfänger keine zu großen Fehler macht. Wer diese beiden Spiele jedoch gut beherrscht der wird seinen Spaß daran haben. Generell sind Karten und Tischspiele eher Skill abhängig. Außer bei Roulette. Zwar kann man auch hier verschiedene Strategien anwenden, viel beeinflussen kann man damit jedoch nicht.