Überraschungsgast beim Fanstammtisch in Kempten

Kempten. (PM ESC) Angekündigt waren Torwart Neuzugang Luca Mayer sowie Linus Voit als Spieler beim Fanstammtisch des ESC Kempten am vergangenen Mittwoch in der Stadionkneipe Sharks.

Die zahlreich gekommenen Besucher durften sich jedoch zuerst über Timo Schirrmacher freuen, der als Überraschung zugegen war und seine dritte Saison beim ESC Kempten ankündigte.

Vor zwei Jahren stark in die Saison gestartet zeigte er von Anfang an was in ihm steckt. Mit 16 Punkten aus 15 Spielen erfüllte er die in ihn gesetzten Erwartungen perfekt bevor ihn eine schwere Schulterverletzung für den Rest der Saison außer Gefecht setzte. Doch der inzwischen 26jährige kämpfte sich zurück und stand in der abgelaufenen Saison wieder seinen Mann. Nun freut er sich also auf die neue Spielzeit, er fühlt sich wohl bei den Sharks und es war für ihn gar keine Frage auch weiter für den ESC aufzulaufen.

