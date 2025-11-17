Überraschung gelungen! ECP gewinnt nach vielen Jahren wieder einmal gegen Peißenberg

Pfaffenhofen. (oex) Der EC Pfaffenhofen feiert den zweiten Sieg in Folge.

Nach dem Auswärtserfolg vom letzten Sonntag in Burgau hat es nun endlich auch mit dem ersten Heimsieg geklappt. Vor der für Pfaffenhofener Verhältnisse stattlichen Kulisse von 450 Zuschauern – der ECP hatte umliegende Vereine zum Spiel eingeladen – behielten die Gastgeber gegen die Peißenberg Miners mit 5:2 (2:0; 1:1; 2:1) die Oberhand.

Für die Pfaffenhofener war es ein besonderer Erfolg, galt Peißenberg doch als eine Art Angstgegner, gegen den der letzte Sieg schon sechs Jahre zurücklag. Dementsprechend erleichtert und zufrieden zeigte sich Markus Muhr. „Uns ist heute das erste Mal gelungen, so zu spielen, wie wir und das vorstellen. Wir haben das Mitteldrittel gut zugestellt, dadurch die gefährlichen Turnovers verhindert und sind selbst immer wieder zu Kontern gekommen,“ sagte der Coach nach dem Spiel. Und einer dieser Konter führte zur frühen Führung für die Hausherren. Peißenberg versuchte von Beginn an, das Spiel zu machen, fing sich aber in der 3. Minute einen schnellen Gegenstoß ein, den der aufgerückte Anton Münzhuber mit seinem ersten Bayernliga-Treffer erfolgreich abschloss. Danach mussten sich die Hausherren vier Minuten lang in Unterzahl heftiger Angriffe der Miners erwehren. Doch die ECP-Abwehr stand sicher und hatte im überragenden Steven Catelin einen starken Rückhalt im Kasten. Die Druckphase der Miners beendete Kareem Hätinen in der 13. Minute, als er nach Zusammenspiel mit Lukas Ullmann und Oliver Eckl Torhüter Joshua Baron mit einem Schuss in den Winkel keine Chance ließ.

Mit dem 2:0 im Rücken ging es ins Mitteldrittel, in das die Miners mit viel Schwung starteten, während die Gastgeber vornehmlich mit Defensivaufgaben beschäftigt waren und nur gelegentlich zu eigenen Offensivaktionen kamen. Bei einem dieser Versuche erkämpften sich die Gäste den Puck im eigenen Drittel und starteten einen schnell vorgetragenen Angriff, den Florian Höfler zum Anschlusstreffer nutzen konnte. Die Hoffnung, der Partie nun eine Wende zu geben, währte jedoch nur kurz im Miners-Lager. Keine zwei Minuten später hebelte Jakub Vrana mir einem schönen Querpass auf Jan Tlacil die gesamte Abwehr aus, der nach kurzem schnellen Antritt mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck den alten Abstand wieder herstellte. Ein Treffer, der sichtlich Wirkung hinterließ, denn bis zur zweiten Pause hätten die Kreisstädter den Vorsprung durchaus weiter ausbauen können.

Dafür war gleich nach dem Wechsel wieder Zittern angesagt. Wie schon so oft in den Spielen zuvor, fing man sich wieder einmal in der ersten Minute ein Gegentor ein. Dieses Mal dauerte es nur 14 Sekunden bis Ryan Murphy seine Farben wieder heranbrachte. Aber die Hausherren hielten dagegen, blockten viele Schussversuche und was auf das Tor kam, war meist eine sichere Beute von Catelin. So mühten sich die Gäste vergeblich, während der ECP mit seinen Kontern immer gefährlich blieb. Gute sechs Minuten vor dem Ende dann die Vorentscheidung. Und wieder war es die dritte Formation, die eine ganz starke Vorstellung bot, drei Treffer zum Sieg beisteuerte und sich ein Sonderlob des Trainers verdient hatte. Oliver Eckl bediente mit einem schönen Zuspiel Kareem Hätinen, der zum zweiten Mal erfolgreich war. Die endgültige Entscheidung hatte anschließend Tlacil auf dem Schläger, scheiterte aber mit seinem Alleingang an Baron. Dafür machte er dann wenige Sekunden vor dem Ende alles klar, als die Gäste Baron vom Eis genommen hatten und er mit einem Schuss ins leere Tor den Schlusspunkt setzte.

EC Pfaffenhofen: Catelin, Kornreder, Muhr, Eckl C., Hätinen L.; Koppitz, Wolf Mi., Münzhuber, Leonhardt, Ullmann, Neubauer, Eckl A., Eckl O., Seidel, Wolf Ma., Hätinen K.; Tlacil,, Vrana, Fichtenau, Weber, Hilser, Schwirtzer

Tore: 1:0 (3.) Münzhuber (Ullmann, Koppitz); 2:0 (13.) Hätinen K. (Eckl O., Ullmann); 2:1 (26.) Höfler (Vogl, Birkner); 3:1 (28.) Tlacil (Vrana, Eckl A.); 3:2 (41.) Murphy (Parrish, Vogl); 4:2 (54.) Hätinen K. (Eckl O., Muhr); 5:2 (60.) Tlacil (ENG)

Strafen: ECP 8 Miners 4

Zuschauer: 450

