Ãœberraschender Wechsel auf der Eispiraten-Trainerbank

Mario Richer verlässt Eispiraten – Marián Bažány übernimmt Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Mario Richer werden ihre Zusammenarbeit nicht fortsetzen. Der 56-jährige...

Mario Richer verlässt Eispiraten – Marián Bažány übernimmt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Mario Richer werden ihre Zusammenarbeit nicht fortsetzen.

Der 56-jährige Trainer bat um Auflösung seines Vertrags und wird künftig für eine französische Eishockeyschule arbeiten. Die Eispiraten haben mit Marián Bažány bereits einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison 2021/22 gefunden.

Enttäuschung über Verhalten von Mario Richer

Enttäuscht zeigten sich die Verantwortlichen vom Verhalten ihres letztjährigen Cheftrainers Mario Richer. Erst im März hatte der Kanadier seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 2022 verlängert. Die Bitte um Auflösung seines Kontraktes erfolgte schließlich lediglich über seinen Agenten sowie über einen kurzen WhatsApp-Chat – dabei auch völlig unvorhersehbar. […], sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Künftig wird sich Mario Richer um die Leitung einer Eishockeyschule in Frankreich kümmern und seine Karriere als professioneller Eishockeytrainer beenden.

Marian Bažány übernimmt das Ruder bei den Eispiraten

Mit Marián Bažány haben die Eispiraten Crimmitschau bereits einen Nachfolger von Mario Richer gefunden. Der 46-jährige Deutsch-Slowake übernimmt bei den Westsachsen die Position des Cheftrainers. Zuletzt arbeitete Bažány als Headcoach bei den slowakischen Clubs HC Slovan Bratislva und dem HK Nitra. Zuvor bekleidete er die Rolle des Assistenztrainers bei den Krefeld Pinguinen und den Eisbären Berlin sowie beim schweizer Club Rapperswil-Jona.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Crimmitschau und bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, für einen traditionsreichen Standort zu arbeiten. Diesen wollen wir als eine Einheit weiter entwickeln und eine Identität kreieren, die nachhaltig und langfristig erhalten bleibt“, erklärt Neu-Trainer Marián Bažány und ergänzt: „Unsere Aufgabe wird es sein, uns von Tag eins an stetig zu verbessern und zusammen zu wachsen, um erfolgreiches und attraktives Eishockey zu spielen“.

[…], sagt Ronny Bauer zum neuen starken Mann an der Eispiraten-Bande.

Trotz der Vertragsauflösung mit Mario Richer, wird Andrew Hare zum Saisonstart seine Arbeit als Assistenz- und Torhütertrainer aufnehmen und gemeinsam mit Marian Bažány die Spieler des Eispiraten-Kaders betreuen.