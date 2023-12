Ãœberraschender Abgang bei den Passau Black Hawks

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Sergej Janzen wird die Passau Black Hawks verlassen. Der 36jährige Angreifer kam auf die Verantwortlichen der Black Hawks...

Passau. (PM Black Hawks) Sergej Janzen wird die Passau Black Hawks verlassen.

Der 36jährige Angreifer kam auf die Verantwortlichen der Black Hawks zu und bat um Auflösung des gültigen Arbeitspapieres. Die Belastungen in der Eishockey Oberliga sind nicht mehr mit den beruflichen Anforderungen von Sergej Janzen zu vereinbaren. Die Passau Black Hawks haben der verständlichen Bitte um Vertragsauflösung entsprochen. Janzen wird seine Eishockey Karriere voraussichtlich bei einem Verein in der Bayernliga fortsetzen wo Eishockey und Beruf leichter zu vereinbaren sind. „Sergej kam ganz offen auf uns zu und hat uns seine Gründe erläutert. Vollzeitjob mit Schichtarbeit und dann noch Oberligaeishockey, das ist fast nicht zu schaffen. Wir können das natürlich absolut nachvollziehen und möchten Sergej keine Steine in den Weg legen“. erklärt Black Hawks Vorstand Christian Eder.

Sergej Janzen war zweieinhalb Spielzeiten für die Passau Black Hawks aktiv. In den vergangenen zwei Jahren führte Janzen die Mannschaft als Kapitän an. 105 Spiele hat Janzen für die Habichte in der Oberliga Süd absolviert. Dabei konnte Sergej Janzen 48 Scorerpunkte sammeln. „Wir bedanken uns bei Sergej recht herzlich für seinen Einsatz im Black Hawks Trikot. Für die Zukunft wünschen wir Sergej sowohl beruflich wie sportlich alles erdenklich Gute“.

Die Passau Black Hawks sondieren bereits den Transfermarkt um die frei gewordene Stelle schnellstmöglich zu besetzen. „Wir wissen, dass der Spielermarkt leer ist. Sind aber trotzdem aktiv um den Kader wieder zu verstärken“. -czo

