Ãœberraschende Wende: Ettwein bleibt bei den Indians

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann eine weitere und eher unerwartete Personalmeldung bekanntgeben.

Mit Bernhard Ettwein bleibt ein junger Verteidiger für ein weiteres Jahr bei den Indianern, obwohl er vor einigen Monaten bereits verabschiedet wurde. Ettwein geht damit in sein zweites Jahr am Hühnerberg.

Nachdem sich die Wege von Bernhard Ettwein und den Indians eigentlich bereits getrennt hatten, gibt es nun doch eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Ettwein wollte ursprünglich seine starke Debüt-Saison bei den Indians nutzen, um sich höherklassig zu empfehlen und konnte somit den ersten angebotenen Vertrag der Indians im April nicht annehmen. Da der Kontakt mit den Verantwortlichen der Indians aber niemals abriss und sich die Gespräche zuletzt wieder intensivierten, können die Maustädter nun vermelden, dass der großgewachsene Verteidiger für eine weitere Spielzeit in Memmingen unterschrieben hat.

Ettwein, der noch als U-Spieler auflaufen wird, kam in der abgelaufenen Spielzeit in 56 Spielen für den ECDC auf 12 Assists. Es war seine zweite volle Saison im deutschen Seniorenbereich, zuvor war er jeweils ein halbes Jahr für Stuttgart und Hannover aktiv.

Sven Müller: „Mit Bernhard können wir die vakante Position in unserer Defensive mit unserem Wunschspieler besetzen. Als sich in den vergangenen Wochen abzeichnete, dass ein erneutes Jahr in Memmingen doch wieder eine Option werden könnte, haben wir noch einmal versucht ihn für uns zu gewinnen. Unser Plan für die kommende Saison konnte ihn schließlich überzeugen, worüber wir uns sehr freuen.“

Dauerkarten weiter erhältlich

Der Dauerkarten-Verkauf beim ECDC Memmingen läuft weiter auf Hochtouren. Nachdem die Sitzplatz-Reservierungen bereits die Vorjahres-Marke geknackt haben, ziehen nun auch die Stehplatz-Karten nach. Bestellungen für die neue Eiszeit können weiter im Online-Shop getätigt werden. Die Vorbereitung startet am 23. August mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen DEL2-Finalisten aus Ravensburg, die Oberliga-Saison beginnt am 19. September.

Aktueller Kader des ECDC Memmingen:

Tor: Michael Paterson-Jones (NEU), Basti Flott-Kucis

Abwehr: Bernhard Ettwein, Dominik Meisinger, Robert Peleikis, Connor Blake (NEU), Linus Svedlund, Max Menner (NEU), Patrick Kurz

Sturm: Felix Brassard (NEU), Brett Ouderkirk (NEU), Milan Pfalzer, Timo Gams (NEU), Tim Gorgenländer (NEU), Nikita Krimskiy (NEU), Markus Lillich, Denis Fominych, Eddy Homjakovs, Tobi Meier, Jayden Schubert

