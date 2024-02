Ãœberraschende Trennung! Luca Ganz ersetzt Patrick Glatzel im Tor der KSW IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Torhüter Patrick Glatzel und Eishockey-Oberligist KSW IceFighters Leipzig gehen ab sofort getrennte Wege. „Patrick hat um die Auflösung seines laufenden Vertrages...

„Patrick hat um die Auflösung seines laufenden Vertrages gebeten, um sich einem neuen Verein anzuschließen. Wir haben uns bereit erklärt, dieser Bitte nachzukommen, sobald bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Diese Bedingungen wurden am heutigen Montag erfüllt. Wir wünschen Patrick viel Erfolg und danken ihm für seine Leistungen hier in Leipzig“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Der 30-jährige gebürtiger Mannheimer Glatzel hütete seit der Saison 2019/2020 das Tor der Leipziger und stand bei den beiden Spielen am vergangenen Wochenende bereits nicht mehr im Aufgebot der KSW IceFighters Leipzig.

Neu im Tor der IceFighters ist Luca Ganz. Der 20-jährige gebürtige Kaufbeurer wechselt vom Süd-Oberligisten ECDC Memmingen nach Leipzig und war zuvor in der nordamerikanischen NAHL beim texanischen Team Amarillo Wranglers aktiv. Luca Ganz durchlief die Talentschmiede der Jungadler Mannheim und stand in mehreren deutschen Nachwuchsauswahlen.

Das Torhüter-Trio, zum neben Luca Ganz auch weiterhin Eric Hoffmann gehört, wird komplettiert durch den gebürtigen Dresdner Lennard Weser. Der 22-jährige war zuletzt vereinslos und stand vorher beim DEL2-Club Krefeld Pinguine unter Vertrag.