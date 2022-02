â€žÃœbernehme gut strukturierten Verbandâ€œ â€“ Ã–EHV GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernhard Friedrich im Interview

Wien. (PM ÖEHV) Mit dem heutigen Tag, 1. Februar 2022, übernimmt Bernhard Friedrich die operativen Agenden des Österreichischen Eishockeyverband als Geschäftsführer. Im Interview gibt...

Im Interview gibt der Kärntner einen Einblick in seine gesteckten Ziele und welche Perspektiven er für das österreichische Eishockey sieht.

Wie fällt Ihr erster Eindruck des Österreichischen Eishockeyverband aus?

Bernhard Friedrich: „Unter meinem Vorgänger Friedrich Nikolaus ist in den letzten 17 Monaten viel geschehen. Er hat seine Management-Qualitäten eingebracht und den Verband auf vielen Ebenen zukunftsfit gemacht. Ich übernehme einen gut strukturierten Verband mit engagierten Mitarbeitern und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Präsidium, den Mitarbeiter:innen, mit Sportdirektor Herren Roger Bader und seinem Team, General Manager Damen Martin Kogler, wie auch den Landesverbänden, Ligen und Vereinen.“

Wie sieht ihr Tätigkeitsfeld im Detail aus?

„Im Wesentlichen beinhaltet dies die wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Belange des ÖEHV. Im Detail die operative Leitung der Geschäfte des Verbandes, sowie die operative Vertretung nach Außen, die Durchführung der Beschlüsse des Präsidiums, die Erstellung eines Gesamtjahresplanes und -budgets, Unterstützung des Präsidiums in deren Aufgaben, Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, Ligen und Vereine und vieles mehr.“

Was sind ihre Hauptaufgaben für die kommenden Monate?

„Ich habe für mich vorläufig zwei Ziele definiert, die sich natürlich in den kommenden Wochen erweitern oder ergänzen können. Ziel eins wird sein, Sponsoren zu finden. Ziel zwei lautet, und das geht ein wenig Hand in Hand mit Ziel eins, eine gute Basis zu schaffen für die Nationalteams. Und natürlich wollen wir die Medialisierung und Wahrnehmung steigern.“

Wie wird man das Thema Vermarktung angehen?

„Dazu gehört, den Markt zu analysieren und ein Produkt zu schaffen, um zu definieren, was kann der Verband überhaupt verkaufen und Unternehmen anbieten, das auch in deren Unternehmenskommunikation passt. Letztlich geht es beim Sponsoring für die Unternehmen darum, die eigene Zielgruppe zu erreichen. Und genau da müssen wir definieren, welchen Teil der Eishockeysport als Gesamtes, Nationalteams wie auch die Ligen, leisten können.“

Sie sprechen die Basis an. Was ist damit gemeint und was sind Ziele?

„Am liebsten würde ich gleich mehrere Eishallen bauen, um so viele Kinder und Jugendliche wie möglich überhaupt aufs Eis zu bekommen und daraus so viele wie möglich für den Eishockeysport zu begeistern. Wir brauchen einen guten Nachwuchs und über den Nachwuchs und die Vereine ein starkes Nationalteam. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ein Ziel muss sein, dass wir den jungen Spielern Perspektiven im Eishockeysport bieten und sie so früh wie möglich in die Kampfmannschaften einbinden. Die Reduktion der Legionäre ist dabei ein wichtiger Schritt. Wir müssen es schaffen, keine Talente zu verlieren. Und hier müssen wir als Verband unser Möglichstes tun.“

Mit Roger Bader steht ihnen ein Fachmann als Sportdirektor Herren und Head Coach des A-Nationalteams zur Seite. Was soll im Bereich Nationalteams geschehen?

„Durch unser oberstes Ziel, neue Partner und Sponsoren für Eishockey zu begeistern und zu gewinnen, sollen die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen werden die man für den Profisport braucht. Damit sind die Abhaltung von Trainingslehrgängen, die Beschickung von Nationalteams zu Turnieren und Großveranstaltungen, etc. über das aktuelle Maß hinaus gemeint. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, damit sowohl Roger Bader bei den Herren, wie auch Martin Kogler bei den Damen, ihre Pläne für die Nationalteams vollumfänglich umsetzen können.“

Abseits der genannten Ziele und Aufgaben – wie werden Sie Ihre Tätigkeit in Hinblick auf die vielen Stakeholder im Eishockey anlegen?

„Es geht immer um das große Ganze. Es geht um dem Eishockeysport. Wir möchten den eingeschlagenen Weg fortsetzen und dafür werde ich in Abstimmung mit dem Präsidium unsere Strategie umsetzen. Gleichzeitig gilt es, die aufgebaute Gesprächsbasis mit der ICE Hockey League weiter auszubauen. Wir wollen mit der Liga zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ein gutes Nationalteam bedingt heimische Spieler und Talente auf dem Spielbericht und Eis. Dafür braucht es eine gute Nachwuchsarbeit. Diese Talente müssen an die Kampfmannschaften herangeführt und dort integriert werden. Dies schafft zugleich Identität für Fans, Partner, Sponsoren, den eigenen Nachwuchs mit dem Verein. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Es geht darum eine gemeinsame Lösung zu finden. Dahingehend sehe ich mich auch als Schnittstelle zwischen Verband, Landesverbänden und Vereinen.“

Zur Person Bernhard Friedrich

Geboren am 2. Februar 1976

Geburtsort: Klagenfurt

Vereine: KAC, WEV, CEW und Wiener Wölfe

Nationalteam: 1990 – 1994 Teil des Nachwuchs-Nationalteams Jahrgang 1976

Ausbildungen:

Master of Science in Business and Management Skills

Diplom der Werbeakademie WIFI Wien

Immobilienmakler und -verwalter

Berufliche Tätigkeiten:

2007 – 2012 ORF Enterprise GmbH & Co KG: Vermarktung der Sportsendeflächen

2013 – 2022 MediaCom: Leitung des Bereich „Sport & Entertainment“