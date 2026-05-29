Über Rögle in die AHL: Top-Talent Gregor Biber erhält Entry Level Contract bei Utah Mammoth

Wien. (PM ÖEHV) Die Tinte ist trocken! Gregor Biber, der eben noch mit dem Nationalteam bei der WM in Zürich (SUI) aufgeigte, erhält vom NHL-Team Utah Mammoth, das ihn 2024 an 98. Stelle draftete, einen Dreijahres-Einstiegsvertrag.

Laut Clubangaben soll der 19-Jährige zunächst beim Farmteam Tucson Roadrunners in der AHL spielen.

„Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl wenn es dann öffentlich ist und man weiß, dass es durch ist. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich denke, darauf arbeitet jeder Eishockeyspieler hin“, strahlt Gregor Biber. Aktuell kann er noch eine Auszeit zuhause genießen, Ende Juni geht es dann erstmals hinüber nach Nordamerika zum Development Camp. „Das habe ich bereits die letzten zwei Jahre absolviert. Ich weiß, was auf mich zukommt“, erzählt der Verteidiger.

Ende August, Anfang September steht dann der endgültige Umzug an, beginnt das Rookie Camp und in weiterer Folge das Main Camp. „Ich freue mich darauf alles kennenzulernen drüben, die Franchise und die Facilitys. Jetzt schau ich, dass ich im Sommer Gas gebe und gleich ein richtig geiles erstes Jahr hab drüben.“

Die Ziele für die kommenden drei Jahre sind ebenfalls bereits definiert: „Das erste Ziel ist, dass ich mich wohlfühle. Das Eishockey in Nordamerika ist doch ziemlich anders als in Europa. Ich glaube, dass ich mich da ganz gut zurechtfinden kann und ich es sicher in den drei Jahren schaffe, auch in der NHL zu spielen um dort zu zeigen, was ich kann. Das ist jedenfalls das große Ziel in den kommenden drei Jahren, in der NHL anzudocken. Mit Utah habe ich ein tolles Team erwischt. Ich bin sehr positiv.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Gregor Biber @ Elite Prospects