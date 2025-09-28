Über die Ziellinie gerettet: Huskies nach Sieg in Regensburg weiterhin ungeschlagen

Kassel. (PM Huskies) Zum zweiten Spiel des Wochenendes waren die Schlittenhunde am Sonntagabend in Regensburg zu Gast.

Über zwei Drittel waren die Huskies die eindeutig spielbestimmende Mannschaft und gingen so auch durch Mieszkowski und Garlent mit 2:0 in Führung. Im Schlussabschnitt wendete sich das Blatt, die Eisbären drängten die Nordhessen in die Defensive, konnten aber nur auf 1:2 verkürzen.

Die Partie begann schwungvoll, wenngleich die Großchancen zunächst ausblieben. In der 8. Minute brachte Bodnarchuk die Scheibe gefährlich vor das Tor der Gastgeber, wo aber Keck entscheidend am Abschluss gestört wurde. Auf der Gegenseite waren es kurze Zeit später Preto und Trivino, welche mit ihren Abschlüssen an Maurer scheiterten (10.). Nachdem die Huskies zwischenzeitlich eine Überzahlsituation ungenutzt ließen, herrschte eine Minute später Unordnung in der eigenen Hintermannschaft, welche die Eisbären jedoch nicht nutzen konnten (13.). Nachdem auch das zweite Powerplay ungenutzt blieb und Neffin stark gegen Hoelscher parierte (15.), war es dann kurz vor Drittelende im dritten Anlauf endlich so weit: In Überzahl konnte Mieszkowski einen Schuss von Bender zur 1:0-Pausenführung abfälschen (20.).

Direkt nach Wiederbeginn setzten die Schlittenhunde die Gastgeber gehörig unter Druck. So dauerte es nur knapp über eine Minute, ehe Garlent, nachdem Neffin zuvor noch einen Hoelscher-Abschluss abwehren konnte, den Puck zum 2:0 im Tor versenkte (22.). Anschließend verpassten die Eisbären es mit gleich zwei Kontern den Anschlusstreffer zu erzielen (24,, 25.). Zur „Halbzeit“ bekamen die Nordhessen die nächste Gelegenheit in Überzahl, schnürten die Eisbären auch in ihrer Zone ein, einen dritten Treffer konnten die Huskies aber nicht erzielen. Auch da Neffin in der 37. Spielminute gegen Mieszkowski eine weitere starke Parade zeigen konnte, ging es ohne weitere Treffer in die zweite Pause.

Der Schlussabschnitt stellte einen starken Kontrast du den ersten beiden Dritteln dar. Von Beginn waren die Eisbären nun das bessere Team. Zuerst konnte Maurer erneut gegen Preto und Trivino entschärfen (44.), dann nahmen sich die Schlittenhunde mit zwei aufeinanderfolgenden Strafen endgültig den Wind aus den Segeln. Eine Minute doppelte Unterzahl konnten die Huskies noch überstehen. Kurz vor Ablauf der zweiten Strafe konnten die Eisbären durch einen Distanzschuss von Weber, welchen Ontl vor dem Tor abfälschte, dennoch den 1:2-Anschlusstreffer erzielen (47.).

Sichtlich beflügelt drängten die Regensburger auf den zweiten Treffer. Die Nordhessen hingegen kamen offensiv kaum noch zum Zug – lediglich Ahlroth prüfte Neffin in der 54. Minute nochmal. Dank einer aufopferungsvollen Defensive und eines starken Maurers konnten die Huskies die drei Punkte dennoch über die Ziellinie bringen und bleiben so in der neuen DEL2-Saison weiter ohne Punktverlust.

Tore:

0:1 Mieszkowski (Bender, Wilde – 20. Min.)

0:2 Garlent (Hoelscher, Wilde – 22. Min.)

1:2 Ontl (PP – Weber, Kindopp – 47. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!