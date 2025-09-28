Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Über die Ziellinie gerettet: Huskies nach Sieg in Regensburg weiterhin ungeschlagen
Eisbären RegensburgKassel Huskies

Über die Ziellinie gerettet: Huskies nach Sieg in Regensburg weiterhin ungeschlagen

28. September 20252 Mins read52
Share
Kassels Goalie Philipp Maurer - © Sportfoto-Sale / EIshockey-Magazin (Jan Brüggemann)
Share

Kassel. (PM Huskies) Zum zweiten Spiel des Wochenendes waren die Schlittenhunde am Sonntagabend in Regensburg zu Gast.

Über zwei Drittel waren die Huskies die eindeutig spielbestimmende Mannschaft und gingen so auch durch Mieszkowski und Garlent mit 2:0 in Führung. Im Schlussabschnitt wendete sich das Blatt, die Eisbären drängten die Nordhessen in die Defensive, konnten aber nur auf 1:2 verkürzen.

Die Partie begann schwungvoll, wenngleich die Großchancen zunächst ausblieben. In der 8. Minute brachte Bodnarchuk die Scheibe gefährlich vor das Tor der Gastgeber, wo aber Keck entscheidend am Abschluss gestört wurde. Auf der Gegenseite waren es kurze Zeit später Preto und Trivino, welche mit ihren Abschlüssen an Maurer scheiterten (10.). Nachdem die Huskies zwischenzeitlich eine Überzahlsituation ungenutzt ließen, herrschte eine Minute später Unordnung in der eigenen Hintermannschaft, welche die Eisbären jedoch nicht nutzen konnten (13.). Nachdem auch das zweite Powerplay ungenutzt blieb und Neffin stark gegen Hoelscher parierte (15.), war es dann kurz vor Drittelende im dritten Anlauf endlich so weit: In Überzahl konnte Mieszkowski einen Schuss von Bender zur 1:0-Pausenführung abfälschen (20.).

Direkt nach Wiederbeginn setzten die Schlittenhunde die Gastgeber gehörig unter Druck. So dauerte es nur knapp über eine Minute, ehe Garlent, nachdem Neffin zuvor noch einen Hoelscher-Abschluss abwehren konnte, den Puck zum 2:0 im Tor versenkte (22.). Anschließend verpassten die Eisbären es mit gleich zwei Kontern den Anschlusstreffer zu erzielen (24,, 25.). Zur „Halbzeit“ bekamen die Nordhessen die nächste Gelegenheit in Überzahl, schnürten die Eisbären auch in ihrer Zone ein, einen dritten Treffer konnten die Huskies aber nicht erzielen. Auch da Neffin in der 37. Spielminute gegen Mieszkowski eine weitere starke Parade zeigen konnte, ging es ohne weitere Treffer in die zweite Pause.

Der Schlussabschnitt stellte einen starken Kontrast du den ersten beiden Dritteln dar. Von Beginn waren die Eisbären nun das bessere Team. Zuerst konnte Maurer erneut gegen Preto und Trivino entschärfen (44.), dann nahmen sich die Schlittenhunde mit zwei aufeinanderfolgenden Strafen endgültig den Wind aus den Segeln. Eine Minute doppelte Unterzahl konnten die Huskies noch überstehen. Kurz vor Ablauf der zweiten Strafe konnten die Eisbären durch einen Distanzschuss von Weber, welchen Ontl vor dem Tor abfälschte, dennoch den 1:2-Anschlusstreffer erzielen (47.).

Sichtlich beflügelt drängten die Regensburger auf den zweiten Treffer. Die Nordhessen hingegen kamen offensiv kaum noch zum Zug – lediglich Ahlroth prüfte Neffin in der 54. Minute nochmal. Dank einer aufopferungsvollen Defensive und eines starken Maurers konnten die Huskies die drei Punkte dennoch über die Ziellinie bringen und bleiben so in der neuen DEL2-Saison weiter ohne Punktverlust.

Tore:
0:1 Mieszkowski (Bender, Wilde – 20. Min.)
0:2 Garlent (Hoelscher, Wilde – 22. Min.)
1:2 Ontl (PP – Weber, Kindopp – 47. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

3196
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post 3:1 Sieg im Wiesn-Heimspiel gegen die Roosters! Red Bull München tat sich trotz Überlegenheit lange Zeit gegen Iserlohn schwer

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären RegensburgStarbulls Rosenheim

Brechstange brachte nichts – 1:2-Heimpleite der Starbulls Rosenheim gegen Regensburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Am dritten DEL2-Spieltag durften die Starbulls Rosenheim bereits zum...

By27. September 2025
Eispiraten CrimmitschauKassel Huskies

0:1! Eispiraten unterliegen Kassel knapp

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel bei den...

By27. September 2025
Eisbären Regensburg

Eisbären Regensburg bei den Starbulls und zuhause gegen Huskies gefordert

Regensburg. (PM Eisbären) Nach dem souveränen 4:2-Heimsieg zum Auftakt über Weißwasser geht...

By25. September 2025
EC Bad NauheimKassel Huskies

Stadler mit erstem Profi-Tor: Huskies fahren klaren Derbysieg ein

Kassel. (PM Huskies) Nachdem die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit bereits...

By22. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten