Über den Zeller See zum Red Bulls Salute 2026

Salzburg. (PM Red Bulls) Das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute wurde traditionell mit dem Welcome Event eingeläutet.

Per Schiff ging es für alle Teams zum gemeinsamen Dinner und Gedankenaustausch.

Rechtzeitig beim Ablegen des MS Schmittenhöhe lockerte der Himmel über dem Zeller See auf, womit der Weg auf die offenen Decks frei war und den Spielern und Trainern der teilnehmenden Teams am Red Bulls Salute einen herrlichen Blick auf das Bergpanorama bot. Eine gute halbe Stunde später legte das Schiff an der Anlegestelle beim Seecamp Restaurant by Rudi Eder an, wo schon ein reichhaltiges Buffett wartete. Und genug Gelegenheit, sich auszutauschen und über die oft in Teilen gemeinsame Vergangenheit zu reminiszieren.

Während die Red Bulls aus Salzburg und München als Gastgeber des internationalen Top-Turniers regelmäßig dabei sind, ist es für den EHC Biel-Bienne die Turnier-Premiere. Der HC Dynamo Pardubice gehört zum zweiten Mal zum auserlesenen Teilnehmerfeld; die Tschechen waren 2011 erstmals dabei und belegten – damals unter den Namen HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – den fünften Platz von acht Teilnehmern.

Salzburgs Stürmer Mario Huber „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. In dem Turnier geht es richtig um was und wir sind bereit. Für das Duell gegen München sind wir besonders motiviert, da kommen natürlich auch mehr Emotionen dazu. Ich hoffe, dass die Halle gut gefüllt ist und wir treten an, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben zuletzt viele gute Schritte in die richtige Richtung gemacht und so gehen wir auch ins Turnier; wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern.“

Beim EC Red Bull Salzburg freut sich zudem Nick Poisson auf sein Debüt mit seiner neuen Mannschaft, nachdem heute das Visum für den 25-jährigen Kanadier eingetroffen ist.

Red Bull-Duell im zweiten Halbfinale

Haben die beiden Red Bull-Teams aus Salzburg und München bislang die Halbfinalspiele am ersten Spieltag immer parallel zueinander bestritten, so kommt es dieses Jahr schon im zweiten Halbfinale zum großen Bruder-Duell. Das erste Halbfinale tragen somit der EHC Biel-Bienne und HC Dynamo Pardubice aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kämpfen am zweiten Spieltag im Finale um den Turniersieg. Zuvor findet das Spiel um den 3. Platz statt.

Der Spielplan

Halbfinale 1 | 21.8.26 | 16:00 | EHC Biel-Bienne – HC Dynamo Pardubice

Halbfinale 2 | 21.8.26 | 19:30 | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg

Kleines Finale | 22.8.26 | 15:00 | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 22.8.26 | 19:00 | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

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