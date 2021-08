Ãœber 6.500 Zuschauer bei DEG-Heimspielen erlaubt! Kaum EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Fans – â€žEine tolle Nachricht fÃ¼r alle Rot-Gelben!â€œ

Gute Nachrichten für alle Fans der Düsseldorfer EG und des Sports allgemein. Auch im Düsseldorfer PSD BANK DOME sind ab sofort wieder Zuschauer zugelassen!...

Gute Nachrichten für alle Fans der Düsseldorfer EG und des Sports allgemein.

Auch im Düsseldorfer PSD BANK DOME sind ab sofort wieder Zuschauer zugelassen! Laut aktueller Corona-Schutzverordnung vom 17. August 2021 und in Absprache mit dem Hallenbetreiber D.Live gelten für die Heimspiele der DEG nun folgende, komfortable Rahmenbedingungen:

Die mögliche Kapazität im PSD BANK DOME geht bis maximal 6.700 Zuschauer.

Es gilt die „3G-Regel“. Zuschauer müssen also entweder nachweislich ausreichend geimpft oder nachweislich genesen sein oder einen aktuellen Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Es gibt keine Einschränkung bei der Sitzplatz-Wahl, also auch kein „Schachbrettmuster“ auf den Tribünen.

Unter- und Mittelrang der Halle werden komplett geöffnet.

Am Sitzplatz ist das Tragen einer FFP2-Maske nicht nötig, bei allen Zu- oder Abwegen hingegen schon.

Der Ausschank von Alkohol in der Halle ist erlaubt!

Es gibt keine personenbezogene Nachverfolgung. Das Ausfüllen von Listen entfällt!

Es werden aufgrund der Pandemie vorerst keine Stehplätze angeboten. Die DEG bietet auf den bisherigen Stehplatz-Tribünen für Stehplatzkarteninhaber freie Sitzplatz-Wahl an, was das Gemeinschaftsgefühl erleichtern wird. Sobald Stehplätze möglich sind, wird die DEG sie wieder anbieten.

Die Thematik der Gästefans wird noch erörtert. Die DEG und ihre Partner versuchen, hier auch für auswärtige Eishockeyfans gute Möglichkeiten zu schaffen.

Hinweis: Alle diese Regelungen gelten derzeit bis zum 17. September. Danach sind Änderungen möglich.

„Eine tolle Nachricht für alle Rot-Gelben!“

DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz: „Das ist eine großartige Nachricht für uns und die Fans! Die Kapazität von über 6.500 Zuschauern und die einfachen Rahmenbedingungen sind die besten Voraussetzungen für ein tolles und emotionales Stadionerlebnis. Die Fans benötigen für den Besuch eines Heimspiels keine ‚Bedienungsanleitung‘ mehr. Sie können einfach kommen, unser leidenschaftliches Team anfeuern und Spaß haben!“

Hinweis für Dauerkarten-Inhaber

Die DEG bedankt sich noch einmal für die tolle Geduld, die Unterstützung und Solidarität ihrer Dauerkarten-Inhaber. Für sie gelten nun folgende Regelungen:

Alle Dauerkarten-Inhaber der Saison 2021/22 werden ihre gewohnten und gebuchten Plätze einnehmen können. Auch hier gilt natürlich: Stehplätze werden bei freier Platzwahl in Sitzplätze umgewandelt.

Die Dauerkarten werden in den kommenden zwei Wochen versendet.

Hinweise für Saisoneröffnung

Am Sonntag, 29. August, steigt die offizielle Saisoneröffnung der DEG mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg, einer umfangreichen Vorstellung der Mannschaft, Interviews und einer Autogrammstunde. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr, die Halle öffnet ab 12.30 Uhr. Details werden noch bekannt gegeben. Hierfür gilt:

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 23. August, ab 10 Uhr, zunächst exklusiv für Dauerkarten-Inhaber der DEG.

Der freie Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 25. August, ebenfalls ab 10 Uhr.

Tickets kosten bei 10 Euro. Dauerkarten-Inhaber zahlen als weiteres Dankeschön für ihre Treue nur die Hälfte, also 5 Euro. Auch hier gilt: Die Stehplatz-Bereiche werden als Sitzplätze mit freier Platzwahl angeboten.

Alle Dauerkarten-Inhaber werden per Mail darüber informiert, wie sie ihre vergünstigten Tickets erhalten.

PENNY DEL-Saison 2021/22

Vom 9. bis 12. September beginnt die neue Saison der PENNY DEL. Das erste Heimspiel der DEG ist am Sonntag, 12. September, um 17.00 Uhr, gegen die Augsburger Panther. Der freie Vorverkauf für dieses erste Spiel beginnt am Mittwoch, 1. September. Alle weiteren Spiele werden je nach aktueller Corona-Verordnung freigeschaltet.