U25-MaÃŸnahme: Erstes von zwei LÃ¤nderspielen gegen die Slowakei um 18 Uhr

Michalovce. (PM DEB) Am heutigen Mittwoch steht für die U25-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) das erste von zwei Länderspielen gegen die Slowakei auf...

Michalovce. (PM DEB) Am heutigen Mittwoch steht für die U25-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) das erste von zwei Länderspielen gegen die Slowakei auf dem Programm.

Spielbeginn in Michalovce ist um 18 Uhr. Die Partie wird live und kostenlos auf MagentaSport übertragen. Am Mittwochmorgen bereitete sich die U25 mit einem Pre-Game-Skate auf das Spiel vor, am frühen Nachmittag fährt die Nationalmannschaft von Košice in den rund eine Stunde entfernten Spielort im Osten der Slowakei.

Stimmen vor dem ersten von zwei Länderspielen gegen die Slowakei

Trainer Alexander Sulzer: „Die ersten gemeinsamen Tage waren super, die Jungs sind top motiviert und mit Freude dabei. Wir sind die Basics unserer Spielstruktur per Video durchgegangen und haben die taktischen Vorgaben auch in unsere Trainingseinheit eingebaut. Heute gab es nochmal ein kurzes Anschwitzen und wir freuen uns auf die Umsetzung im ersten Spiel gegen die Slowakei.“

Stürmer Tim Wohlgemuth: „Es ist eine gute Mischung aus neuen Jungs und einigen, die schon mehrfach bei der Nationalmannschaft dabei waren. Jeder hat Spaß und eine gute Zeit. Das ist die beste Voraussetzung, um auch sportlich erfolgreich zu sein.“

Stürmer und Debütant Dennis Lobach: „Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es ist natürlich eine willkommene Abwechslung zu den Erfahrungen in der Liga. Ich wurde toll aufgenommen, alle sind sehr nett und es macht Spaß in der Kabine zu sein. Das Team ist heiß auf das erste Spiel heute. Natürlich geben wir alles, um auch den Sieg zu holen.“

Offizielle Spielstatistik: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/matches/915/reprezentacia-sr/match/134931/preview

Spielplan der U25-Maßnahme in der Slowakei

08.02.2023 | 18:00 in Michalovcze | Slowakei – Deutschland

09.02.2023 | 17:30 in Košice | Slowakei – Deutschland

Das deutsche Aufgebot

3801 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München