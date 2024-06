U24-StÃ¼rmer kommt von den Krefeld Pinguinen nach Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau bauen fleißig am Kader für die neue DEL2-Saison 2024/25 und haben mit Lukas Wagner einen weiteren U24-Stürmer unter...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau bauen fleißig am Kader für die neue DEL2-Saison 2024/25 und haben mit Lukas Wagner einen weiteren U24-Stürmer unter Vertrag genommen.

Der Stürmer, der sowohl als Flügelstürmer als auch als Center spielen kann, wechselt von den Krefeld Pinguinen an die Pleiße. Bei den Eispiraten erhält Wagner die Trikotnummer 26.

„Ich freue mich auf das nächste Jahr im Trikot der Eispiraten. Es ist eine weitere Chance, mich in der zweiten Liga zu beweisen und Teil einer bereits erfolgreichen Mannschaft zu werden. Die Atmosphäre im Stadion hat bei mir in den Playoffs bleibenden Eindruck hinterlassen und ich bin gespannt alle Fans beim ersten Heimspiel live zu sehen“, erklärt Neuzugang Lukas Wagner. „Mit Lukas haben wir einen weiteren ambitionierten jungen Spieler verpflichtet. Er will seine Chance bei uns nutzen und den nächsten Schritt in seiner Karriere machen“, ergänzt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Wagner lernte das Eishockeyspielen beim EHC Straubing und wechselte in der U20 nach Regensburg in die DNL. Der Offensivmann, der mit einer Körpergröße von 1,88 Metern und einem Gewicht von 86 Kilogramm Gardemaße mitbringt, schaffte mit den Eisbären 2021 schließlich den Aufstieg von der Oberliga in die DEL2. Nur ein Jahr später schloss sich der Linksschütze den Krefeld Pinguinen an. Für beide Teams absolvierte der 22-Jährige in der zweiten Liga insgesamt 88 Partien. Dabei erzielte Wagner einen Treffer und fünf Assists.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Gregory Kreutzer, Denis Shevyrin, Mirko Sacher, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Ladislav Zikmund (A), Thomas Reichel, Vinny Saponari, Tim Lutz, Lucas Böttcher, Roman Zap, Till Michel, Lukas Wagner