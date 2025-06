U23-Spieler kommt aus MÃ¼nchen zu den KÃ¶lner Haien

Köln. (PM Haie) Der Kader der Kölner Haie für die Saison 2025/2026 nimmt weiter Formen an. Mit Verteidiger Sten Fischer kann der KEC den nächsten Neuzugang präsentieren.

Der 22-Jährige wechselt vom EHC Red Bull München zu den Haien und besetzt eine U23-Position. Fischer kommt in den ersten beiden deutschen Eishockeyligen bereits auf über 90 Einsätze. Bei den Haien wird Fischer, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, mit der Nummer 74 auflaufen.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Mit Sten Fischer bekommen wir auf den U23-Positionen eine wichtige Verstärkung. Sten kennt die PENNY DEL bereits aus seiner Zeit in München und hat trotz seiner jungen Jahre schon in verschiedenen Profiligen Erfahrung sammeln können. Er ist gut ausgebildet und bekommt bei uns die Möglichkeit, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen.“

„Die Gespräche mit dem KEC waren von Anfang an sehr positiv. Ich freue mich sehr auf die Zeit in Köln und darauf, für die Haie zu spielen. Für mich geht es darum, mich weiterzuentwickeln und mich schnell zu integrieren,“ so Sten Fischer.

Über Sten Fischer

Sten Fischer, gebürtiger Berliner, durchlief den Nachwuchs der Eisbären Berlin, ehe er 2017 nach Österreich in die RB Hockey Academy wechselte. Dort blieb der 1,91 Meter große Verteidiger bis 2023.

Ab der Saison 2020/2021 kam der Rechtsschütze neben seinen Einsätzen in den Juniorenteams auch immer wieder in der Alps Hockey League-Mannschaft der Academy zum Einsatz und verzeichnete bis zu seinem Wechsel nach München 53 Hauptrunden- sowie Playoffspiele in der multinationalen Eishockeyliga.

In der Spielzeit 2022/2023 kam Fischer erstmals auch für den EHC Red Bull München in der PENNY DEL zum Einsatz, ehe er sich 2023 den Münchnern vollständig anschloss. Für die Red Bulls kam er in den vergangenen drei Jahren auf insgesamt 31 PENNY DEL-Einsätze (ein Tor, ein Assist), sowie zu 69 Hauptrunden- und Playoff-Partien (zwei Tore, 15 Assists) für den ESV Kaufbeuren in der DEL2, den Kooperationspartner der Münchner.

Darüber hinaus sammelte Fischer immer wieder internationale Erfahrungen im Dress der deutschen Nationalmannschaft, für welche er in der U16, U17 und U18 auflief.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV