U20-WM Vorbereitung: Lennart NeiÃŸe fÃ¼r Leon HÃ¼mer nachnominiert

München. (PM DEB) Lennart Neiße rückt in den WM-Vorbereitungskader der deutschen U20-Nationalmannschaft in Kanada.

Der 18-jährige Goalie von den Cambridge Redhawks ersetzt Leon Hümer, der am heutigen Samstag verletzungsbedingt aus Ottawa abreisen musste. Neiße ist bereits vorsorglich vor zwei Tagen zum Team gestoßen und hat seine ersten beiden Trainingseinheiten mit der DEB-Auswahl absolviert.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft bestreitet am kommenden Montag ihr viertes und letztes Vorbereitungsspiel in der CAA Arena in Belleville (Kanada). Ab 21 Uhr deutscher Zeit steht die DEB-Auswahl der U20-Nationalmannschaft von Schweden gegenüber.

Der Spielplan der WM-Vorbereitung der U20-Nationalmannschaft

12.12.2024 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

15.12.2024 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

20.12.2024 | 01:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Kasachstan 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

23.12.2024 | 21:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

