U20-WM Vorbereitung: Deutliche Niederlage gegen Schweden

Belleville. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Montag ihr letztes WM-Vorbereitungsspiel verloren.

Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag in Belleville (Kanada) gegen Schweden mit 1:11 (0:2, 1:4, 0:5). Das deutsche Tor erzielte Carlos Händel. Die Schweden erwischten einen Blitzstart – nach nur zwölf Sekunden brachte Rasmus Berqvist die Skandinavier in Führung und erhöhte durch Victor Eklund in der 15. Minute auf eine Zwei-Tore-Führung. Im Mittelabschnitt nutze Schweden unter anderem drei Überzahlsituationen und erhöhte den Spielstand auf 1:6, ehe im Schlussabschnitt fünf weitere Tore folgten zum 1:11-Endstand.

Torschütze DEB: Carlos Händel

• Schussverhältnis: Deutschland 24, Schweden 46

• Strafen: 12:6

• Starting Goalie: Nico Pertuch

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

Die Partie gegen Schweden war das letzte Vorbereitungsspiel vor der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada). Die DEB-Auswahl startet am Donnerstag, den 26. Dezember um 20:30 Uhr (deutscher Zeit) gegen die USA in das Turnier.

Stimme zum Spiel

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Unser Gegner war heute in allen Belangen besser als unser Team. Läuferisch, körperlich und spielerisch haben sie uns keine Chance gelassen. Wir haben uns teilweise das Leben aber auch selbst schwer gemacht durch zu komplizierte Entscheidungen und unnötige Strafzeiten. Wichtig ist, dass wir nun unsere Lehren daraus ziehen und intensiv an den Dingen arbeiten, die wir für den Start der Weltmeisterschaft brauchen.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Alle deutschen Spiele und die K.o.-Phase werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

